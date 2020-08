Bệnh viện C Đà Nẵng chính thức được xét nghiệm khẳng định Sars-CoV-2

Hôm nay (20/8), Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, Trưởng Bộ phận thường trực đặc biệt phòng chống dịch Covid-19 Bộ Y tế tại Đà Nẵng và đoàn công tác đã trao giấy chứng nhận đủ năng lực xét nghiệm khẳng định virus SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật RT-PCR cho Bệnh viện C Đà Nẵng.

Bác sĩ Chuyên khoa II Nguyễn Trọng Thiện, Giám đốc Bệnh viện C Đà Nẵng cho biết, do Bệnh viện Đà Nẵng vẫn còn phong tỏa nên từ ngày Bệnh viện C hoạt động trở lại, trung bình mỗi ngày đơn vị tiếp nhận từ 700 -1.000 người đến khám, chữa bệnh, trong đó gần 100 ca cấp cứu.

Do vậy, công tác chống nhiễm khuẩn bệnh viện, phân luồng bệnh nhân từ xa được đặc biệt coi trọng. Với việc được trao giấy chứng nhận đủ năng lực xét nghiệm khẳng định virus SARS-CoV-2, bệnh viện sẽ góp phần nâng cao hiệu quả chống dịch Covid-19.

Được biết, phòng xét nghiệm RT-PCR của Bệnh viện C Đà Nẵng được Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh cử người ra Đà Nẵng lắp đặt và đào tạo nhân viên.

Như vậy, hiện thành phố Đà Nẵng có 7 cơ sở xét nghiệm sàng lọc virus SARS-CoV-2, trong đó 3 cơ sở xét nghiệm khẳng định là Bệnh viện 199 Bộ Công an, Bệnh viện C Đà Nẵng và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đà Nẵng.

Bác sĩ Nguyễn Trọng Thiện, Giám đốc Bệnh viện C Đà Nẵng cho biết, đơn vị sẽ hỗ trợ tích cực cho các bệnh viện trong công tác xét nghiệm: "Sau 4 ngày, chúng tôi làm hết tất cả những trang thiết bị cần thiết nhất và hoàn thiện tất cả quy trình đồng thời đào tạo cho tất cả cán bộ làm công tác xét nghiệm PCR. Đến hôm nay chúng tôi chính thức được công nhận PCR, được chạy xét nghiệm chính thức và cung cấp mẫu, nhất là để giải quyết nhanh chóng nhu cầu bệnh nhân cấp cứu của Bệnh viện"./.