Bị điện giật tại Lào, 1 lao động Nghệ An tử vong

Ngày 28/10, ông Lô Đình Thụ, Chủ tịch UBND xã Hữu Lập (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) xác nhận thông tin trên và cho biết, người tử vong là công dân trên địa bàn xã. Theo ông Thụ, trước đó, vào chiều 26/10, trong lúc đang thi công công trình xây dựng ở Lào, một tốp công nhân người Nghệ An không may bị điện giật.

Trong lúc làm việc, 3 lao động không may bị điện giật thương vong (ảnh minh họa).

Vụ tai nạn lao động khiến anh Lô Văn Hải (SN 1979, trú tại bản Na, xã Hữu Lập, huyện Kỳ Sơn) tử vong tại chỗ. Anh Lô Văn Hợi (cùng trú tại bản Na, xã Hữu Lập) và một người đàn ông (chưa rõ danh tính, trú ở huyện Con Cuông) bị thương nặng, hiện đang được cấp cứu tại một bệnh viện ở Lào.

Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương xã Hữu Lập đã đến thăm viếng, động viên gia đình nạn nhân. Hiện, thi thể người đàn ông xấu số đã được đưa về quê mai táng theo phong tục địa phương./.