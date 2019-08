Bị tai nạn giao thông, vào viện cấp cứu vẫn... hành hung nhân viên y tế

Trước đó, vào lúc 23h30 ngày 25/8, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới tiếp nhận bệnh nhân Dương Viết Linh Tú (44 tuổi), quê ở xã Lộc Ninh, TP Đồng Hới vào điều trị.

Camera ghi lại cảnh ông Tú tìm cách hành hung nhân viên y tế.

Tại thời điểm này, ông Tú bị thương chảy máu nhiều, có mùi bia rượu. Bệnh nhân khai báo với y tá vừa bị tai nạn giao thông. Lúc này, điều dưỡng viên Ngô Thị Hạnh mời ông Tú nằm lên cáng để xem xét vết thương nhưng ông này bỏ đi. Nữ điều dưỡng cũng tìm cách liên lạc với vợ ông Tú để thông báo tình trạng sức khỏe của chồng.

Sau đó không rõ vì lý do gì, ông Tú dùng lời lẽ thô tục chửi bới, đe dọa các nhân viên y tế ở Khoa Cấp cứu. Ông Tú dùng tay đánh vào mặt một nữ điều dưỡng khác là chị Nguyễn Thị Tuyết Thanh. Dù được bảo vệ can ngăn nhưng ông Tú vẫn lấy giá đựng đồ trên bàn ném vào các nhân viên y tế khác, chạy lòng vòng tìm đánh các y tá, điều dưỡng viên.

Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam- Cu Ba Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình cho biết, hiện công an đang tiến hành lấy hình ảnh từ camera đặt ở bệnh viện để làm rõ nguyên nhân vụ việc: “Tổn thương chủ yếu về tâm lý, tinh thần, còn tổn thương thực thể thì không có nhiều. Vì đấm xong rồi ngã ra nên không để lại dấu vết nhiều. Hiện tại công an thành phố và công an phường đang làm việc”./.