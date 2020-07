Bị “thanh toán” bằng súng, 1 đại ca giang hồ tử vong

Công an TP Tân An (tỉnh Long An) và Công an huyện Châu Thành (tỉnh Tiền Giang), đang tiến hành điều tra làm rõ một vụ “thanh toán” nhau bằng súng làm 1 người tử vong.



Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ chiều 25/7, anh Đào Quốc Liêu (46 tuổi, ngụ ấp Tân Thạnh, xã Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang điều khiển mô tô mang biển kiểm soát 63B-08866 chở anh Nguyễn Văn Thành (ngụ cùng đia phương) lưu thông từ hướng Tiền Giang đi TP HCM.

Đào Quốc Liêu đã tử vong do trúng đạn.

Khi đến địa bàn khu phố Nhơn Hậu, phường Khánh Hậu, Thành phố Tân An, tỉnh Long An bất ngờ bị 2 đối tượng điều khiển mô tô mang biển kiểm soát 59U1-70697 chạy từ phía sau vượt lên, áp sát dùng súng bắn 1 phát vào người làm anh Đào Quốc Liêu bị trọng thương.

Nạn nhân được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.

Được biết, Đào Quốc Liêu là đại ca giang hồ có số má tại khu vực Khu công nghiệp Tân Hương, huyện Châu Thành, Tiền Giang. Nguyên nhân dẫn đến án mạng trên đang được các cơ quan chức năng làm rõ/.