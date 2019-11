Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An chia buồn với gia đình 39 người tử vong tại Anh

Tối 7/11, ngay sau khi Bộ Công an thông tin xác nhận, toàn bộ 39 người thiệt mạng tại Anh là công dân Việt Nam, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân.

Xác định 39 người thiệt mạng trong container tại Anh là công dân Việt Nam.

Theo thông báo từ Bộ Công an, trong thảm kịch 39 người thiệt mạng trong container ở hạt Essex (Anh) có nạn nhân hộ khẩu thường trú tại Nghệ An. Ông Nguyễn Đắc Vinh bày tỏ, đây là một thảm kịch nghiêm trọng, tỉnh Nghệ An xin được chia sẻ, mong các gia đình sớm vượt qua những đau thương, mất mát này.



Tỉnh Nghệ An cũng cam kết sẽ thực hiện tối đa những biện pháp hỗ trợ các gia đình theo chỉ đạo của Chính phủ.

Theo thông tin từ Bộ Công an, 39 nạn nhân đến từ các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Hải Dương, Hải Phong, Thừa Thiên Huế và Quảng Bình.

Trong đó, Nghệ An có 21 gia đình mất liên lạc với người thân khi đang trên đường sang Anh làm việc. Cụ thể, huyện Diễn Châu 7 người, Yên Thành 7 người, TP Vinh 3 người, Nghi Lộc 2 người, tại Hưng Nguyên và thị xã Cửa Lò mỗi địa phương 1 người.

Liên quan đến vụ việc, Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án “Tổ chức, môi giới người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép” để mở rộng điều tra đường dây liên quan đến vụ phát hiện 39 thi thể ở Anh. Cơ quan điều tra cũng đã bắt giữ, triệu tập nhiều đối tượng liên quan./.