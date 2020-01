Bị thương do đốt pháo, nam thanh niên bị khoét mắt, cưa chân

Khoảng 12h45 ngày 17/1, Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai tiếp nhận một nam bệnh nhân bị thương nặng do đốt pháo.

Bệnh nhân Hà Văn G nằm tại khoa cấp cứu -(ảnh Trung Kiên).

Bệnh nhân có tên Hà Văn G, sinh năm 1993, thường trú tại thôn Vải Siêu, xã Thượng Hà, huyện Bảo Yên (Lào Cai).



Bệnh nhân G nhập viện trong tình trạng lơ mơ, kích thích, vật vã, vỡ nhãn cầu mắt phải, mắt trái tổn thương viêm do vật liệu nổ, dập nát cẳng chân phải, gãy xương cẳng chân trái, biến dạng bàn tay trái và xây xước nhiều nơi trên cơ thể do pháo.

Ngay sau khi nhập viện, các bác sĩ lập tức chỉ định mổ cấp cứu. Do vết thương quá nặng, các bác sĩ đã tiến hành cắt bỏ 1/3 cẳng chân phải, khoét bỏ nhãn cầu mắt phải.

Đến trưa ngày 20/01/2020, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và được gia đình đưa đi bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để tiếp tục điều trị.