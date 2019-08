Biển Đông xuất hiện vùng áp thấp, trong đất liền mưa lũ gây sạt lở

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, vào sáng 6/8, dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 17-19 độ Vĩ Bắc nối với vùng áp thấp lúc 7h giờ sáng nay có vị trí ở vào khoảng 17,5-18,5 độ Vĩ Bắc; 116,5-117,5 độ Kinh Đông. Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp này hầu như ít di chuyển.

Vùng áp thấp đang hoạt động tại khu vực Bắc Biển Đông.

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp phân tích trên với hoạt động của gió mùa Tây Nam có cường độ mạnh nên trong ngày và đêm nay (06/8), trên các vùng biển từ Bình Thuận đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực Biển Đông (bao gồm cả vùng biển hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Sóng biển cao 2.0-4.0m. Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Mưa lũ gây nguy cơ sạt lở, mưa đá ở vùng núi và trung du Bắc Bộ

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua giữa khu vực Nam Đồng Bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nên Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông như (lượng mưa 24h qua tính đến 01h ngày 06/8): Sa Pa (Lào Cai) 82mm, Hồi Xuân (Thanh Hóa) 52.7mm, Sầm Sơn (Thanh Hóa) 51mm, Hương Sơn (Nghệ An) 80mm, Thanh Chương (Nghệ An) 147mm, Vũ Quang (Hà Tĩnh) 90.2mm...

Hiện tại bão số 3 làm số người chết tăng lên 10, số người mất tích là 11.

Ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, nên trong sáng hôm nay (6/8), ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác; riêng khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ và Thanh Hóa cục bộ có mưa vừa, mưa to (lượng mưa 20-50mm). Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội: Hôm nay (6/8) có lúc có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh.



Hiện nay, lũ trên sông Thao đang xuống. Mực nước lúc 0 giờ ngày 0/8 tại Yên Bái 30,27m, trên báo động (BĐ1) 0,27m. Trong 12 giờ tiếp theo, mực nước trên sông Thao tại Yên Bái ở mức 29,60m, dưới BĐ1 0,40m; Trong 12-24 giờ tiếp theo, mực nước trên sông Thao tại Yên Bái xuống mức 29,20m, trên BĐ1 0,80m.

Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở các tỉnh miền núi khu vực Bắc Bộ, đặc biệt tại các huyện sau: Tỉnh Lào Cai: Bát Xát, Sa Pa, Văn Bàn, Bảo Thắng, Bảo Yên; Tỉnh Yên Bái: Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn, TX. Nghĩa Lộ; Tỉnh Sơn La: Mường La, Phù Yên, Bắc Yên, Thuận Châu, Vân Hồ; Tỉnh Hòa Bình: Huyện Đà Bắc, Cao Phong, Tân Lạc, Mai Châu; Tỉnh Lai Châu: Phong Thổ, Mường Tè, Nậm Nhùn, Tân Uyên. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1./.