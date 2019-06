Bình Định: 2 ngày 2 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng

Lúc 16 giờ 30 phút chiều qua (2/6), trên Quốc lộ 1A đoạn qua xã Mỹ Điền, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 1 người tử vong.

Hiện trường tai nạn.

Xe ô tô tải biển kiểm soát 76C- 04935 do Trần Hồng Quân (26 tuổi), trú xã Phổ Văn, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi điều khiển, chạy theo hướng Bắc - Nam, khi đến địa phận xã Mỹ Điền thì va chạm với xe máy biển kiểm soát 77 F3- 5640 do Võ Minh Thư (62 tuổi) trú xã Phước Quang, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định điều khiển, chở theo vợ là bà Nguyễn Thị Lý ( 63 tuổi). Vụ va chạm khiến bà Lý tử vong tại chỗ, ông Thư bị thương nặng, đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước.



Trước đó, lúc 15 giờ 30 phút ngày 1/6, trên Quốc lộ 1A, đoạn gần ngã tư cầu Gành, thôn Phú Mỹ 1, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước cũng xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ô tô tải và xe mô tô làm bé gái 2 tuổi tử vong.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Xe Howo gây tai nạn.

Thời điểm này, xe ô tô tải biển kiểm soát 81C 134.86, do Lê Hồng Tiến (28 tuổi) ở huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định điều khiển, đi theo hướng Nam - Bắc. Khi đến địa điểm vừa nêu xảy ra tai nạn với xe máy biển kiểm soát 77H8 6857 do anh Lê Văn Vang (32 tuổi), ở xã Mỹ Hòa, huyện Phù Mỹ điều khiển, chở vợ là bà Ngô Thị Mỹ Lệ (34 tuổi) cùng 2 con Lê Văn Quý (3 tuổi) và Lê Thị Mến (2 tuổi) chạy cùng chiều. Vụ va chạm khiến cháu Mến tử vong tại chỗ./. Tai nạn liên hoàn ở Thừa -Thiên Huế, 3 người thương vong VOV.VN -Tại hiện trường, chiếc xe máy do người phụ nữ điều khiển mắc kẹt dưới gầm bên phải đầu xe đầu kéo trong tình trạng bị cháy rụi.