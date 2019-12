Bình Định đầu tư công nghệ xử lý xe vi phạm Luật Giao thông đường bộ

Để bảo đảm an toàn giao thông trước, trong và sau Tết, lễ Giáng sinh, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Bình Định triển khai đợt cao điểm về an toàn vận tải hành khách. 2 nhiệm vụ trọng tâm là tăng cường kiểm tra nồng độ cồn, xe ô tô nhồi nhét khách.

Ra quân đợt cao điểm trước trong và sau Tết Canh Tý 2020.

Bến xe Trung tâm thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định có 60 doanh nghiệp đăng ký hoạt động vận tải hành khách với khoảng 450 phương tiện chạy các tuyến cố định từ Quy Nhơn đi thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Huế, Hà Nội…

Trước đợt cao điểm phục vụ Tết, các hãng xe lớn như Sơn Tùng, Ngọc Minh, Hoàng Dũng, Huy Thịnh… tập trung tuyên truyền, nhắc nhở lái xe khi lưu thông trên đường, không phóng nhanh vượt ẩu, chạy lấn làn, tranh giành khách. Để kiểm soát chặt chẽ hơn lái xe, các nhà xe tăng cường lắp thiết bị giám sát hành trình, camera giám sát trên xe khách, thường xuyên kiểm soát qua tổng đài.

Ông Phạm Ngọc Nhâm, lái xe Công ty Sơn Tùng chạy các tuyến Quy Nhơn- Đà Nẵng; Quy Nhơn- Đắc Lắc cho biết: "Công ty mình quản lý giờ giấc lái xe. Tuyến đường mình 320 km nhưng mình có 2 lái xe và 2 nhân viên phục vụ nên là rất an toàn. Trên xe mình là thiết bị giám sát hành trình và camera để giám sát anh em lái, phụ xe. Còn riêng bản thân mình gặp anh em nhắc nhở để anh em làm tốt, không để vi phạm giao thông".

Lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự, Thanh tra Giao thông thường xuyên kiểm tra xe khách, ngăn chặn sang nhượng khách, chở quá số người quy định. Trong đợt ra quân cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Bình Định yêu cầu toàn bộ lực lượng tăng cường tuần tra, giám sát công tác vận tải hành khách, nhất là trên Quốc lộ 1A và Quốc lộ 19 để ngăn chặn tình trạng nhồi nhét, chở quá số người quy định; tăng cường giám sát nồng độ cồn đối với lái xe.

CSGT Công an BĐ kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển xe máy.

Trung tá Ngô Đức Hoài, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Bình Định cho biết, đơn vị tăng cường sử dụng hệ thống camera giám sát tại các nút giao thông phức tạp để giám sát, xử phạt các trường hợp vi phạm.



"Sẽ tập trung xử lý vi phạm qua hình ảnh làm cho người tham gia giao thông nâng cao ý thức tự giác. Tức là bây giờ người dân không tự giác thực hiện. Khi nào có lực lượng chức năng làm nhiệm vụ thì họ mới chấp hành nhưng lực lượng thì không đủ. Cho nên việc áp dụng xử lý qua hình ảnh tác động đến ý thức tự giác của người tham gia giao thông, bắt buộc họ phải tự giác chấp hành. Cho dù có thấy lực lượng làm nhiệm vụ hay không thấy đều bị phát hiện, cố gắng làm sao mọi hành vi vi phạm đều bị phát hiện", Trung tá Hoài nói.

Dán decan trên xe khách tuyên truyền về an toàn giao thông dịp Tết.

9 năm liền, Bình Định đều giảm cả 3 tiêu chí về tai nạn giao thông. Dịp Tết năm nay, Công an tỉnh Bình Định tiếp tục đặt mục tiêu giảm mạnh, hạn chế tối đa số vụ tai nạn. Trong đó, triển khai 2 nhiệm vụ trọng tâm là giám sát nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện; Giám sát qua camera cố định, sử dụng camera cầm tay ghi hình. Mặt khác, bố trí lực lượng công an ghi hình làm cơ sở xử phạt vi phạm tại các tuyến đường liên huyện, đường xã.

Đại tá Phan Công Bình, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Định cho biết: "Đảng ủy và lãnh đạo công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông trong toàn tỉnh tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát. Đặc biệt xử lý nghiêm lái xe, người tham gia giao thông sử dụng ma túy hoặc bia rượu. Xử lý các phương tiện phóng nhanh vượt ẩu không chấp hành tín hiệu của đèn giao thông rồi chở quá số người quy định, đặc biệt là xe khách nhồi nhét khách trong dịp Tết"./.