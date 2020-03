Bình Định: Xe tải tông xe máy, một người tử vong

Khoảng 9h30 sáng 16/3, trên Quốc lộ 1A, đoạn qua ngã 3 Phú Tài thuộc phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định xảy ra vụ tai nạn giao thông làm một người tử vong. Nạn nhân là ông Nguyễn Văn An (50 tuổi), ở phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn.

Hiện trường vu tai nạn.

Thời điểm này, ông An điều khiển xe máy BKS 77H1-422.74 lưu thông trên Quốc lộ 1A, theo hướng từ ngã 3 Phú Tài về ngã 3 Long Vân, phường Trần Quang Diệu. Khi đến địa điểm nói trên thì xe máy của ông An đâm vào đuôi ô tô BKS 77A-106.14, do anh Nguyễn Tất Tiền (27 tuổi), trú xã Tây An, huyện Tây Sơn điều khiển chạy phía trước đang rẽ vào một garage.



Cú đâm mạnh khiến ông An và xe gắn máy ngã ra đường, bị ô tô tải BKS 81C-121.26 chạy từ phía sau tới đâm phải khiến ông An tử vong. Sau khi tai nạn xảy ra, Công an thành phố Quy Nhơn có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn./.