Bình Dương sẵn sàng tiếp nhận cách ly 3.500 người trở về từ nước ngoài

Chiều 30/3, ông Huỳnh Thanh Hà, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết, địa phương đã chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất, đội ngũ y tế để thực hiện cách ly tập trung 3.500 người là kiều bào, du học sinh và lao động từ nước ngoài trở về Việt Nam.

Đoàn cán bộ Ngành y tế Bình Dương kiểm tra cơ sở vật chất nơi cách ly tập trung.

Việc tổ chức tiếp nhận những trường hợp từ vùng dịch về Bình Dương thành 3 đợt vào các ngày: 31/3, 6/4 và 22/4. Mỗi đợt Bình Dương tiếp nhận khoảng 500 người đến 1000 người. Những người này sẽ được cách ly tại: tại trường Cao đẳng Nghề Việt Nam – Singapore và trường Quân sự tỉnh; tòa nhà cư xá 1 Becamex ở phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát; tòa nhà cư xá 2 Becamex ở phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát. Các điểm còn lại cũng sẵn sàng tiếp nhận vào các thời gian tiếp theo khi nhận lệnh điều tiết.

Nơi cách ly tập trung đã được chuẩn bị đủ trang thiết bị y tế, thuốc hóa chất cho công tác phòng, chống và điều trị. Trường hợp có biểu hiện sốt, ho, khó thở nghi ngờ mắc bệnh sẽ được đội phản ứng nhanh tích cực xử lý.

Ngành y tế Bình Dương đã bố trí lực lượng y bác sĩ, cán bộ quân y, công an, sinh viên hỗ trợ chăm sóc y tế, canh gác, tuần tra tại các điểm cách ly. Việc tiếp nhận người từ nước ngoài về sẽ do công an điều tiết tại Sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) về Bình Dương bằng xe 40 chỗ trở lên. Sau khi hoàn thành thời gian cách ly, người được cách ly sẽ được đưa về nơi ở./.

Thiên Lý/VOV-TPHCM