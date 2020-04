Bộ Công an trao tặng 10.000 khẩu trang cho Bộ Nội vụ Pháp

Chiều 24/4, thừa ủy quyền của Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Cục Đối ngoại, Bộ Công an đã thông qua ngài Nicolas Warnery, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Pháp tại Việt Nam, trao 10.000 khẩu trang kháng khuẩn của Bộ Công an Việt Nam gửi tặng Bộ Nội vụ Pháp, nhằm hỗ trợ đối tác trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Thông qua Đại sứ Nicolas Warnery, Trung tướng Trương Văn Thông trao khẩu trang của Bộ Công an Việt Nam tặng các Bộ Nội vụ Pháp.

Tại buổi Lễ, Trung tướng Trương Văn Thông, Cục trưởng Cục Đối ngoại Bộ Công an khẳng định, Việt Nam và Cộng hòa Pháp luôn coi trọng việc thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược tiếp tục phát triển thực chất, hiệu quả dựa trên những nguyên tắc đã được khẳng định trong các Tuyên bố chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, an ninh, ổn định và phát triển ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương và trên thế giới.

Bộ Công an và các đối tác Pháp đã tích cực triển khai các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Thời gian tới, Bộ Công an Việt Nam mong muốn, quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật Pháp sẽ tiếp tục phát triển; tiếp tục triển khai các hoạt động hợp tác giữa Bộ Công an và các đối tác Pháp sau khi dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát...

Chân thành cám ơn nghĩa cử của Bộ Công an Việt Nam, Đại sứ Nicolas Warnery nhấn mạnh, đây là sự quan tâm, chia sẻ rất kịp thời, thể hiện tình hữu nghị giữa hai nước nói chung và giữa các cơ quan thực thi pháp luật của hai nước nói riêng. Đại sứ nêu rõ, Việt Nam là quốc gia làm tốt nhất công tác phòng, chống dịch Covid-19. Các phương thức y tế của Việt Nam là chủ động, nhất quán theo chỉ đạo của chính phủ và theo yêu cầu của Tổ chức Y tế Thế giới.

Đại sứ Nicolas Warnery khẳng định, trên cương vị của mình sẽ tiếp tục góp phần thúc đẩy quan hệ giữa hai quốc gia Pháp - Việt Nam, giữa các cơ quan thực thi pháp luật của Pháp và Bộ Công an Việt Nam ngày càng phát triển, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới./.