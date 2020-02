Bộ Công Thương thông tin về địa điểm người dân có thể mua khẩu trang

Về khẩu trang vải, Tập đoàn Dệt may Việt Nam hiện có công suất sản xuất khoảng 250.000 chiếc/ngày và dự kiến sau ngày 17/2/2020 công suất đạt khoảng 450.000 chiếc/ngày.

Ảnh minh họa.

Ngoài ra, Công ty cổ phần-Viện Nghiên cứu Dệt may đã xử lý kháng khuẩn cho 10 tấn vải và cung ứng 4 tấn (tương đương 200.000 khẩu trang) cho các doanh nghiệp may khẩu trang. Dự kiến từ nay đến cuối tháng 2, Tập đoàn dệt may Việt Nam có khả năng cung ứng ra thị trường 10 triệu chiếc khẩu trang do Công ty TNHH MTV Dệt kim Đông Xuân và một số công ty lấy vải của Công ty Dệt kim Đông Xuân sản xuất.

Từ ngày 8/2 đến 8/3/2020, Công ty cổ phần TM và DV Hoàng Dương (Thương hiệu Canifa) sẽ cung cấp 250.000 khẩu trang vải với giá bình ổn tại hệ thống trên toàn quốc. Hệ thống siêu thị Saigon Co.op thông báo đã đặt được 1,5 triệu chiếc khẩu trang vải kháng khuẩn của X28, bắt đầu được giao từ ngày 12/2/2020 và sẽ bán ra thị trường cho người dân tại các điểm bán trên toàn hệ thống của Saigon Co.op, trong đó ưu tiên các điểm bán hàng tại các địa phương có thời tiết lạnh như khu vực phía Bắc. Đồng thời Saigon Co.op tiếp tục làm việc với Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Công ty TNHH MTV Dệt kim Đông Xuân) để có nguồn khẩu trang vải kháng khuẩn cung ứng ra thị trường.

Hệ thống siêu thị Big C đã làm việc với các nhà cung cấp để phân phối hơn 1 triệu chiếc khẩu trang với giá bình ổn và cũng đã làm việc với các thành viên của Tập đoàn Dệt may Việt Nam để đặt hàng và phân phối 500.000 khẩu trang vải với giá không lợi nhuận. Địa điểm bán hàng là trên toàn hệ thống Big C với 37 siêu thị tại 22 tỉnh thành trên toàn quốc.

Hệ thống Vinmart và Vimmart+ đã chuẩn bị nguồn hàng số lượng lớn khẩu trang và nước rửa tay các loại để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Cụ thể, từ nay đến 29/2/2020 số lượng khẩu trang các loại là trên 1,6 triệu chiếc và đến 30/3/2020 số lượng là gần 4 triệu chiếc khẩu trang các loại. Đồng thời, các điểm bán cũng chuẩn bị khoảng 40.000 chai nước rửa tay khô/tháng và khoảng 130.000-160.000 chai nước rửa tay ướt các loại/ tháng để cung ứng ra thị trường.

Trong quý I năm 2020, tại 5 Trung tâm Bách hóa tổng hợp và Siêu thị, Công ty TNHH Aeon Việt Nam đã chuẩn bị 4.470.691 chiếc khẩu trang các loải (loại dùng 1 lần và loại dùng nhiều lần), 85.479 chai nước rửa tay, sát trùng, tăng 208% so với kế hoạch của Công ty.

Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương đã và đang phối hợp với Cục công nghiệp, Sở Công Thương một số địa phương (Quảng Ninh, Lai Châu, Điện Biên, Bình Định, Phú Yên, Thành phố Hồ Chí Minh) tiếp tục hỗ trợ kết nối giữa nhà sản xuất vải, nhà may và hệ thống bán lẻ nhằm cung cấp hàng ngàn khẩu trang tới người tiêu dùng.

Về khẩu trang y tế, hiện các doanh nghiệp phân phối đã trao đổi với Lãnh đạo Bộ Công Thương về việc tìm nguồn khẩu trang y tế hoặc đưa lượng khẩu trang y tế hiện có để bán, tặng cho ngành y tế.

Cụ thể, Công ty TNHH Aeon Việt Nam đang làm việc với Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế (Bộ Y tế) để bán 100.000-200.000 chiếc khẩu trang dùng một lần phục vụ cho công tác phòng, chống dịch bệnh của các cơ sở y tế. MM Mega Market đã phối hợp với Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh có trao tặng bệnh viện Nhi đồng 1 Hồ Chí Minh 20.000 khẩu trang y tế - Saigon Co.op đang cố gắng tìm nguồn cung cấp 1 triệu khẩu trang y tế để chuyển cho Sở Y tế TP Hồ Chí Minh./.