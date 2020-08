Bố đi mua nước cạnh công viên, quay lại con trai 2 tuổi mất tích

Sáng 22/8, trả lời VOV.VN, ông Nguyễn Văn Chung - Chủ tịch phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh cho biết, theo trình báo của gia đình, khoảng 17h ngày 21/8, cháu Nguyễn Gia Bảo (SN 2018, trú tại phường Khúc Xuyên, thành phố Bắc Ninh) được bố đưa đến công viên Nguyễn Văn Cừ (phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) chơi. Sau đó ít phút, người bố không thấy con đâu liền hốt hoảng đi tìm.

Cháu Nguyễn Gia Bảo (SN 2018, trú tại phường Khúc Xuyên, thành phố Bắc Ninh) bị mất tích tại công viên Nguyễn Văn Cừ (phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh).

Theo nhân chứng, thời điểm trên, sau khi anh Nguyễn Văn Hưng là bố đón cháu Gia Bảo đi học mẫu giáo về và đưa cháu Bảo tới công viên chơi. Trong lúc trông con chơi ở công viên, anh Hưng sang quán gọi đồ uống ở vị trí gần đó. Một lúc sau quay lại thì hốt hoảng không thấy cháu Bảo đâu, liền hô hoán bảo vệ, người dân cùng tìm kiếm. Ngay sau đó, gia đình đã báo cơ quan chức năng, đồng thời đăng tải thông tin cháu bé mất tích lên mạng xã hội nhờ giúp đỡ.

Trưa 22/8, Đại tá Nguyễn Hồng Vị - Trưởng Công an thành phố Bắc Ninh cho biết, ngay trong tối 21/8, lực lượng công an TP Bắc Ninh đã phối hợp với các lực lượng chức năng, huy động cả chó nghiệp vụ tới hiện trường, trích xuất camera an ninh nhà người dân và cùng hàng trăm người dân cũng có mặt tại công viên Nguyễn Văn Cừ và hồ điều hòa gần đó để cùng tham gia tìm kiếm cháu bé trong suốt đêm.

Công an TP Bắc Ninh dùng chó nghiệp vụ hỗ trợ công tác tìm kiếm cháu bé bị mất tích ở công viên Nguyễn Văn Cừ.

“Tính đến 10h ngày 22/8, mặc dù nỗ lực tìm kiếm nhưng vẫn chưa tìm thấy tung tích cháu bé. Qua trích xuất camera, vào thời điểm trước khi bé bị mất tích, có thấy 1 người phụ nữ khoảng gần 50 tuổi có vẫy tay gọi cháu 2 lần tại công viên. Tuy nhiên sau đó cháu có đi theo người phụ nữ này hay không thì camera an ninh chưa soi thấy được và cũng chưa thể kết luận được điều gì”, Đại tá Nguyễn Hồng Vị thông tin.

Lực lượng chức năng check hệ thống camera tìm cháu bé.

Hiện tại, anh Nguyễn Văn Hưng cùng gia đình bé Nguyễn Gia Bảo đang vô cùng lo lắng và rất mong cộng đồng cùng sẻ chia để sớm tìm được cháu bé về với gia đình./.

Ai biết thông tin gì về cháu bé Nguyễn Cao Gia Bảo (SN 2018) xin báo cho gia đình bố cháu bé là anh Nguyên Văn Hưng (trú tại khu phố Khúc Toại, phường Khúc Xuyên, TP Bắc Ninh). Số điện thoại của anh Hưng: 0983.454.464.