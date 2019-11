Bộ trưởng Tô Lâm chỉ đạo làm rõ vụ CSGT Đồng Nai gây bức xúc dư luận

Những ngày qua, một số cơ quan báo chí phản ánh về việc can thiệp xử lý xe quá trọng tải của một số cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai, gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng xấu tới hình ảnh lực lượng Công an nhân dân nói chung và lực lượng Cảnh sát giao thông nói riêng. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã chỉ đạo điều tra làm rõ vụ việc.



Chiều 25/11, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã chỉ đạo, giao Thanh tra Bộ Công an và một số đơn vị chức năng của Bộ Công an kiểm tra, xác minh, làm rõ thông tin báo chí phản ánh; báo cáo lãnh đạo Bộ Công an trong thời gian sớm nhất.

Đồng thời, yêu cầu Công an tỉnh Đồng Nai khẩn trương xác minh, phối hợp, xử lý vấn đề này; nếu phát hiện cán bộ, chiến sỹ sai phạm thì kiên quyết xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật và quy định của lực lượng Công an nhân dân./.