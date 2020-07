Bộ Y tế thành lập “Bộ phận thường trực đặc biệt chống Covid-19 tại Đà Nẵng“

Tối 30/7, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế đã quyết định thành lập “Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch Covid-19 tại TP. Đà Nẵng” để tăng cường công tác chỉ đạo và thực hiện các hoạt động phòng, chống dịch, điều trị bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2.



Theo Bộ Y tế, Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch Covid-19 tại TP. Đà Nẵng được đặt dưới sự chỉ huy của Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn. Thứ trưởng Sơn đã bay đến Đà Nẵng lần thứ 2 kể từ khi phát hiện ca dương tính đầu tiên vào cuối tuần trước.

Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế tại TP. Đà Nẵng có 4 đội hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật gồm: Đội Điều tra giám sát dịch gồm 10 thành viên do PGS.TS. Trần Như Dương - Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương làm đội trưởng.



Đội Điều trị gồm 30 người do ThS. BS. Nguyễn Trọng Khoa - Phó Cục trưởng Cục Quản ký Khám, chữa bệnh - làm đội trưởng cùng thành viên là những bác sĩ giỏi của các Bệnh viện Bạch Mai, Chợ rẫy, Bệnh viện Tim Hà Nội.



Đội Xét nghiệm gồm 13 người do PGS.TS. Lê Thị Quỳnh Mai - Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương - làm đội trưởng.



Đội Truyền thông bao gồm 7 thành viên do ông Ngô Anh Văn, Trưởng Ban Xã hội - Bạn đọc Báo Sức khỏe và đời sống làm đội trưởng.



Cùng với bộ phận thường trực, đội thường trực đặc biệt chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế gồm 65 người là lãnh đạo, chuyên gia, bác sĩ,… đến từ các đơn vị của Bộ Y tế như Cục Y tế Dự phòng, Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Cục Quản lý Môi trường Y tế, Vụ Truyền thông và Thi đua Khen thưởng, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh, Viện Pasteur Nha Trang, các bệnh viện: Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Tim Hà Nội, Đại học Y Dược Huế, Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng sẽ sát cánh cùng TP. Đà Nẵng ứng phó với dịch Covid-19.



Đây là lực lượng phòng, chống dịch tinh nhuệ của Bộ Y tế đã có kinh nghiệm xử lý các ổ dịch Covid-19 ở Sơn Lôi, Hạ Lôi, Bạch Mai, Bình Thuận; nuôi cấy và phân lập virus SARS-CoV-2 và điều trị thành công các ca bệnh mắc Covid-19 nặng trong thời vừa qua.



Bên cạnh đó, Bộ Y tế còn huy động gần 1.000 người phục vụ công tác phòng, chống dịch tại Đà Nẵng.



Trong hai ngày 29 và 30/7, Bộ Y tế đã tập huấn cách lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm virus SARS-CoV-2, cách truy vết người tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid-19 cho gần 400 cán bộ, giáo viên và sinh viên của Trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng, tập huấn cách truy vết người tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid-19 cho 400 học viên của Trường Quân sự Quân khu 5.



Ngoài ra, Bộ Y tế cũng đã huy động 5 giảng viên và 150 sinh viên của trường Đại học Y- Dược Huế vào Đà Nẵng. Toàn bộ lực lượng này sẽ hỗ trợ giám sát cách ly, lấy mẫu xét nghiệm, truy vết và một số hoạt động phòng, chống dịch khác./.