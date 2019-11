Các cần cẩu xây dựng tại Khánh Hòa phải dừng hoạt động khi có mưa bão

Theo đó, UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động triển khai các phương án phòng, chống lụt, bão trong những tháng cuối năm 2019.



Một cần cầu tại công trình Trung tâm thương mại F17 ở đường Lê Hồng Phong vươn ra đường trong cơn bão số 5 vừa qua.

Sở Xây dựng tăng cường kiểm tra, rà soát đánh giá mức độ an toàn của các dự án, công trình xây dựng, đặc biệt đối với các dự án, công trình xây dựng tại các khu vực đồi núi; yêu cầu các chủ đầu tư thực hiện biện pháp bảo đảm an toàn công trình đang thi công. Trong đó, yêu cầu đơn vị thi công công trình dừng hoạt động của cần cẩu và thực hiện giải pháp đảm bảo an toàn khi có thông báo mưa bão, không để xảy ra tình trạng mất an toàn tại khu vực thi công dự án.

Ông Nguyễn Đắc Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho biết: "Ở Nha Trang cơn bão số 5 thì các cần trục xây dựng vẫn không chằng buộc. Kỳ trước, các đồng chí cũng thấy cần trục quay tự do như chong chóng, rất kinh hoàng, nếu đổ sập xuống nhà dân thì thật khủng khiếp. Lưu ý, nếu sắp tới bão số 6 vào mình phải hết sức chú ý các cần trục vì ở Nha Trang cực kỳ nhiều"./.