Các địa phương đảm bảo sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Yên Bái tiến hành phun khử khuẩn 100% điểm thi

Ngày mai 8/8, hơn 7.400 thí sinh của tỉnh Yên Bái sẽ bước vào ngày thi đầu tiên tại 27 điểm thi, 322 phòng thi. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay diễn ra giữa lúc dịch bệnh Covid-19 có những diễn biến phức tạp.

Yên Bái tiến hành phun khử khuẩn tất cả các điểm thi.

Để đảm bảo an toàn cho cán bộ và thí sinh tham gia kỳ thi, sáng nay tất cả 27 điểm thi tốt nghiệp của tỉnh đã đồng loạt tiến hành vệ sinh môi trường trong khuôn viên và xung quanh khu vực thi, phun khử khuẩn phòng thi, rà soát các điều kiện phòng, chống dịch Covid-19.

Tại các điểm thi đã chuẩn bị chu đáo các điều kiện yêu cầu phòng, chống dịch bệnh như có nơi rửa tay, chuẩn bị nước sạch, xà phòng, dung dịch sát khuẩn, thiết bị đo thân nhiệt, khẩu trang dự phòng, phòng thi dự phòng, phòng y tế, có đủ cơ số thuốc, trang thiết bị y tế thiết yếu…Các trường THPT trên địa bàn tỉnh Yên Bái cũng đã tích cực tuyên truyền, hướng dẫn thí sinh, người nhà khi đưa đón con em thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. (Thừa Xuân/VOV-Tây Bắc).

Tất cả các thí sinh ở xa điểm thi ở Sơn La đã được bố trí ăn, nghỉ tại trường

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, tỉnh Sơn La có gần 11.700 thí sinh, được bố trí dự thi ở 506 phòng thi tại 33 điểm thi. Diễn ra trong thời điểm dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, mưa kéo dài nhiều ngày nay, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La đã triển khai các giải pháp phù hợp với từng địa bàn.

Ngành Y tế đã hoàn thành việc phun khử khuẩn tại các điểm thi.

Ông Nguyễn Văn Chiến, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La cho biết, đến ngày hôm qua (6/8) tất cả các thí sinh nhà ở xa điểm thi đã được bố trí ăn, nghỉ tại trường hoặc khu vực gần điểm thi. Đồng thời Ngành Giao thông vận tải tỉnh cũng đã có kế hoạch chi tiết, cụ thể về phân luồng giao thông, bố trí máy móc ứng trực tại các điểm thi có đường giao thông độc đạo, có khả năng sạt lở đất đá gây ách tắc giao thông khi có mưa lớn. Đài khí tượng thủy văn khu vực Tây Bắc đã gửi thông tin về thời tiết trong 5 ngày tới để các địa phương chủ động các phương án đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La đang chỉ đạo, kiểm tra, rà soát lại các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Tại tất cả các điểm thi đã chuẩn bị đầy đủ hệ thống vòi nước, chậu rửa tay, dung dịch sát khuẩn và khử khuẩn tại khu vực thi, phòng thi.

Ông Nguyễn Văn Chiến nói: "Sở Giáo dục cũng đã phối hợp với Sở Y tế chỉ đạo các nhà trường phối hợp với các đơn vị chuẩn bị số nhân viên y tế chăm sóc sức khỏe, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và thực hiện công tác phòng chống dịch tại các điểm thi. Chúng tôi đã chuẩn bị phòng thi dự phòng ở gần khu vực cách ly tập trung và trong khu vực cách ly tập trung đối với trường hợp nếu có thí sinh F1. Chúng tôi cũng đã chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị 57 điểm thi dự phòng, điểm thi nào cũng có ít nhất 1 phòng thi dự phòng". (Thanh Thủy/VOV-Tây Bắc).

Quảng Ninh chuẩn bị đảm bảo an toàn kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia

Hiện tại, tỉnh Quảng Ninh chưa ghi nhận các ca nhiễm Covid-19. tuy vậy, thành phố Hạ Long vẫn dự phòng bố trí thêm 2 phòng y tế và 2 phòng thi dành cho thí sinh gặp vấn đề về sức khỏe, đồng thời bố trí thêm một điểm thi dự phòng. Tất cả các điểm thi, phòng thi đều được đảm bảo vệ sinh, có nước sát khuẩn phục vụ thí sinh và cán bộ coi thi. Riêng với các điểm thi ở khu vực vùng sâu vùng xa, vùng hải đảo, điều kiện di chuyển tới các điểm thi khó khăn nếu gặp mưa lớn, phương án hỗ trợ thí sinh ăn, nghỉ cũng đã sẵn sàng.

Ông Đặng Huy Hậu, PCT thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tỉnh Quảng Ninh kiểm tra một số điểm thi tại Thị xã Đông Triều, Tp. Uông Bí và Thị xã Quảng Yên.



Bà Nguyễn Vân Anh, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hạ Long cho biết: “Tại thành phố Hạ Long có 247 thí sinh tự do, chúng tôi đã liên lạc với thí sinh và yêu cầu khai báo y tế điện tử. Sau đó, chúng tôi tiến hành sàng lọc sức khỏe ban đầu của thí sinh trước khi bước vào kỳ thi. Ban chỉ đạo thi thành phố cũng đã chỉ đạo các ngành liên quan cũng như đoàn thanh niên chuẩn bị sẵn các phương tiện giúp thí sinh đến điểm thi trong điều kiện thời tiết bất thường hoặc địa điểm thi quá xa”.

Năm nay, tỉnh Quảng Ninh có 14.600 thí sinh đăng kí dự kỳ thi THPT quốc gia tại 34 điểm thi chính thức. Cùng với các phương án đảm bảo điều kiện, cơ sở vật chất cho kỳ thi, sở Y tế Quảng Ninh phối hợp với ngành Giáo dục hướng dẫn "Quy trình Kiểm tra sức khỏe" cho học sinh trong kỳ thi THPT; bố trí từ 2-5 nhân viên y tế tại mỗi điểm thi để kiểm tra thân nhiệt, lập sổ theo dõi các trường hợp có thân nhiệt bất thường và chăm sóc y tế cho thí sinh trong suốt quá trình diễn ra kỳ thi.

Điểm thi Trường THPT Uông Bí sẵn sàng cơ sở vật chất cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Ông Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT 2020 tỉnh Quảng Ninh cho biết, quan điểm của tỉnh là “Lấy học sinh làm trung tâm”, đảm bảo cho tất cả thí sinh trong diện thi tốt nghiệp THPT năm 2020 được tham dự kỳ thi, không để thí sinh phải thi đợt 2.

“Kỳ thi năm nay, lực lượng hỗ trợ về y tế phải tăng lên rất nhiều. Trước kia khi chưa có dịch thì mỗi điểm thi chỉ cần 1 phòng y tế, nhưng vì tình hình dịch bệnh mỗi điểm thi phải bố trí thêm một phòng y tế nữa để phân loại, sàng lọc sức khỏe thí sinh. Tăng cường lực lượng y tế giúp các điểm thi kiểm tra sức khỏe, đo thân nhiệt người ra vào điểm thi. Nói kỳ thi thì thường là của ngành giáo dục, nhưng để tổ chức kỳ thi thì tất cả các lực lượng phải tham gia vào cuộc với phương châm phục vụ học sinh thi thật tốt, an toàn và khách quan", ông Hậu cho hay. (CTV Mai Linh/VOV-Đông Bắc).

Cần Thơ sẵn sàng hỗ trợ thí sinh hoàn thành kỳ thi THPT năm 2020

Kỳ thi THPT năm 2020 tại Cần Thơ diễn ra từ ngày 8 - 10/8. So với mọi năm, kỳ thi năm nay có thêm nhiệm vụ đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19, nên việc chuẩn bị các nguồn lực phục vụ phải thật sự chu đáo, có phương án đảm bảo an toàn.

Sở GD&ĐT thành phố đã chỉ đạo các điểm thi tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch bệnh. Sở cũng hoàn thành tập huấn cho đội ngũ làm công tác thi về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và hướng dẫn xử lý tình huống khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu bất thường về sức khỏe. Bên cạnh đó, thành phố đã thống nhất thời gian mở cổng trường trước giờ thi nhằm bố trí nhân sự, trang thiết bị vật tư y tế; đồng thời, chỉ đạo các trường phổ thông thông báo học sinh mang khẩu trang khi đi thi, hướng dẫn các em bỏ khẩu trang đúng quy định sau khi sử dụng.

Ông Nguyễn Phúc Tăng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT, Chủ tịch Hội đồng thi tốt nghiệp THPT thành phố Cần Thơ cho biết, đối với thí sinh đang học lớp 12 và thí sinh tự do chưa tốt nghiệp THPT từ các năm học trước, hầu hết đều được tạo điều kiện thuận lợi trong việc bố trí địa điểm thi sao cho gần nhất với nơi cư trú hoặc học tập của thí sinh. Chỉ có một số lượng nhỏ thí sinh dự thi ở xa nơi đang học tập hoặc cư trú (do phải thi ghép với thí sinh của trường khác), thì các trường phối hợp với Hội cha mẹ học sinh, các mạnh thường quân, các tổ chức xã hội có phương án hỗ trợ về phương tiện đi lại, chỗ ăn, nghỉ như: tổ chức xe đưa, đón thí sinh, cung cấp các suất ăn miễn phí, chỗ trọ miễn phí…

Ông Nguyễn Phúc Tăng cho biết thêm: "Chúng tôi muốn là các em thí sinh cũng như các bậc phụ huynh có niềm tin vào ngành giáo dục trong việc tổ chức kỳ thi, đảm bảo hai mục tiêu: Thứ nhất là tổ chức kỳ thi đúng quy chế; Thứ hai là đảm bảo an toàn tuyệt đối sức khỏe cho các em thí sinh. Chúng tôi cũng rất mong các em thí sinh trong thời gian từ nay đến ngày thi chúng ta giữ gìn sức khỏe, có chế độ dinh dưỡng hợp lý, có phương pháp ôn tập phù hợp để trong những ngày thi phong độ của các em sẽ cao nhất".

Thành phố Cần Thơ có 10.672 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2020, được bố trí 464 phòng thi đặt tại 24 điểm thi tại 9 quận, huyện. Đến thời điểm này, các địa phương vẫn chưa ghi nhận trường hợp thí sinh, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên thuộc diện F0, F1, F2. (Hồng Phương/VOV-ĐBSCL).

Đăk Lăk bố trí chỗ ăn ở cho thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2020

Với gần 800 thí sinh, Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phước An) là điểm thi có số lượng học sinh đông nhất của huyện Krông Pắc. Thầy giáo Võ Quốc Phong, Phó hiệu trưởng phụ trách nhà trường cho hay, trường đã thực hiện đầy đủ quy trình về vệ sinh, khử khuẩn an toàn, phòng chống dịch Covid-19 đối với 33 phòng thi, 2 phòng dự phòng và 3 phòng chờ cũng như toàn bộ khu vực khuôn viên của trường.

Nhân viên Y tế huyện Krông Pắc, tỉnh Đăk Lăk phun khử khuẩn phòng thi tại các điểm thi tốt nghiệp THPT 2020.

“Hiện nay nhà trường đã để 1 dãy vòi để rửa tay và đầy đủ xà phòng. Ở cổng trường nhà trường đã bố trí 2 dãy bàn để dung dịch sát khuẩn để các em thuận tiện trong việc rửa tay. Ngoài ra nhà trường đã bố trí phun thuốc khử khuẩn lần thứ 1 vào ngày 6, ngày 7,8,9 chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện thêm 3 lần nữa để đảm bảo an toàn dịch bệnh”, thầy Phong cho hay.

Là điểm thi duy nhất trên địa bàn huyện Buôn Đôn, Trường THPT Buôn Đôn đã đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất trang thiết bị cho 22 phòng thi chính thức, 4 phòng thi dự bị, 1 phòng chờ cho thí sinh. Tại điểm thi đã trang bị 20 máy đo thân nhiệt, dung dịch rửa tay sát khuẩn cùng hơn 2.000 khẩu trang phát miễn phí phục vụ thí sinh và cán bộ làm công tác coi thi. Ông Trần Vĩnh Trung, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Buôn Đôn cho biết, do địa phương thường xuyên bị ngập lụt trong cao điểm mùa mưa, nhà trường đã chuẩn bị cả chỗ ăn ở cho một số học sinh vùng khó khăn.

"Nhà trường phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức lập danh sách học sinh có hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ việc ăn ở, đi lại cho thí sinh. Đến nay, có khoảng hơn 100 học sinh bố trí ăn ở miễn phí. Trong quá trình thi đoàn cũng đã bố trí sẵn chỗ ăn ở cho các em này”, ông Vĩnh thông tin.

Theo ông Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Sở Giáo dục – Đào tạo tỉnh Đăk Lăk, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 và bạch hầu đang diễn biến phức tạp, để tổ chức Kỳ thi an toàn, hiệu quả, Đăk Lăk cần cả hệ thống chính trị, mọi nguồn lực xã hội chung tay.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 ở Đăk Lăk được chia thành 2 đợt. Theo đó, đợt 1 (ngày 8 đến 10-8), tỉnh chỉ tổ chức kỳ thi ở 14 huyện, thị xã với 23 điểm thi, 594 phòng thi và hơn 14.000 thí sinh dự thi. Riêng TP. Buôn Ma Thuột, nơi đang phải thực hiện cách ly xã hội để chống dịch Covid-19, gần 5.400 thí sinh sẽ thi vào đợt sau theo chỉ đạo của các cấp các ngành liên quan. (Hương Lý/VOV-Tây Nguyên).

Gia Lai đảm bảo an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 trước dịch bệnh

Phục vụ cho kỳ thi sắp tới, về phía ngành y tế, Bác sĩ Đinh Hà Nam- Phó giám đốc Sở Y tế Gia Lai cho biết, qua rà soát, hiện tại tỉnh có 31 thí sinh tiếp xúc với người đến từ vùng có dịch Covid-19. Theo kết quả xét nghiệm mới nhất, tất cả đều âm tính với virus SARS-CoV-2. Cùng với đó, tỉnh đã thay thế 22 giáo viên tham gia coi thi được xác định trở về từ vùng có dịch, để đảm bảo an toàn cho thí sinh. Tại 37 điểm thi chính thức và 17 điểm thi dự phòng, ngành y tế đã bố trí một tổ cấp cứu ngoại viện, chuẩn bị thuốc, phòng cách ly sẵn sàng xử lý nếu có tình huống phát sinh khẩn cấp.

Ông Đinh Hà Nam, cho biết thêm: “Ban chỉ đạo kỳ thi yêu cầu các thí sinh đi thi đeo khẩu trang, tự đo thân nhiệt ở nhà, tới trường cũng được đo lại thân nhiệt trước khi vào thi. Mỗi điểm thi có 1 bác sĩ, nếu trường hợp nào có biểu hiện sốt hoặc biểu hiện về đường hô hấp, bác sĩ làm tờ khai y tế khẳng định có yếu tố nghi ngờ không. Nếu có thì điện vào đường dây nóng để được tư vấn”.

Về phía ngành giáo dục, ông Lê Duy Định- Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai cho biết, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 tại Gia Lai có 13.384 thí sinh, với 589 phòng thi tại 37 điểm thi. Nhằm đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, các điểm thi đã chuẩn bị đầy đủ điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và bạch hầu, như bố trí điểm rửa tay, sát khuẩn, phát khẩu trang… Toàn bộ 2.670 cán bộ, giáo viên tham gia vào các khâu của kỳ thi đều được khám, đảm bảo khoẻ mạnh, không có yếu tố dịch tễ. Ngành giáo dục Gia Lai cũng yêu cầu phụ huynh đưa đón con em đi thi không tập trung đông người, chủ động phòng ngừa dịch bệnh.

Ông Lê Duy Định khẳng định, bên cạnh việc đảm bảo cho kỳ thi diễn ra nghiêm túc, tất cả các biện pháp an toàn cho thí sinh và cán bộ coi thi phải được đặt lên hàng đầu.

“Khi đo thân nhiệt cho thí sinh, bố trí đứng trong sân trường, đứng giãn cách ít nhất 1,2m. Trong phòng thi, theo quy định chỉ có 24 thí sinh, khoảng cách đủ rộng, sẽ đảm bảo. Đồng thời, 37 điểm thi chính thức và 17 điểm thi dự phòng đều được phun thuốc khử trùng, diệt khuẩn. Sau mỗi buổi thi, chúng tôi sẽ cho khử trùng, diệt khuẩn lại”, ông Định cho hay. (Nguyễn Thảo/VOV Tây Nguyên).

Hà Nội sẵn sàng các phương án đảm bảo ATGT cho kỳ thi THPT Quốc gia

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho kỳ thi THPT Quốc gia, Công an thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 24 chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông xây dựng phương án phương án phân luồng giao thông tại các nút giao, khu vực thi. Theo đó, lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố chủ động phân luồng, hướng dẫn giao thông. Đồng thời bố trí lực lượng lực lượng chốt tại các tuyến giao thông chính; khu vực nhà ga, bến xe, bến tàu và xung quanh các địa điểm tổ chức thi để đảm bảo hoạt động giao thông luôn thông suốt, an toàn, không để xảy ra tình trạng thí sinh, giám thị đến các địa điểm tổ chức thi muộn giờ, do ùn tắc giao thông.

Trung tá Nguyễn Ngọc Thuyên, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội cho biết, Đội phối hợp với Công an quận Hoàn Kiếm bố trí lực lượng triển khai tại các cổng trường để bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các điểm thi.

“Ngay bước đầu khi nhận được phương án, kế hoạch chúng tôi đã phải rà soát và lên tất cả phương án. Thứ hai là chúng tôi phải triển khai từ rất sớm, trước 60 phút khi tất cả các hội đồng thi, các em vào nếu như tình hình phức tạp, chúng tôi sẽ phải bố trí phân luồng từ xa không để học sinh chậm do ùn tắc giao thông gây ra hoặc do quá trình lưu thông trên đường. Mong rằng các em học sinh cũng như người thân các em khi tham gia giao thông thì cũng phải chấp hành tốt Luật giao thông đường bộ để làm sao mà giao thông đảm bảo an toàn”, Trung tá Nguyễn Ngọc Thuyên cho hay.

Bên cạnh việc bố trí lực lượng đảm bảo an toàn giao thông, Công an các quận, huyện chỉ đạo lực lượng Công an phường tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm thi. Không để xảy ra ùn tắc, tai nạn giao thông ảnh hưởng đến đi lại của thí sinh và người nhà đến các điểm thi được đúng giờ…

Trung tá Nguyễn Quang Đức, Phó Trưởng Công an phường Ngọc Lâm, quận Long Biên cho biết: “Về đảm bảo tuyệt đối an toàn cho kỳ thi thì ngay từ ngày mai là lực lượng công an phường tập trung 100 % quân số để đảm bảo chốt chặn tại tất cả những điểm đen, nếu có xảy ra ùn tắc giao thông sẽ giải quyết nhanh nhất. Đồng thời đảm bảo về an ninh trật tự và tất cả các vấn đề khác liên quan đến các cháu cũng phải đảm bảo tuyệt đối an toàn Với quyết tâm của lực lượng Công an phường, Tôi tin rằng công tác đảm bảo tuyệt đối an toàn cho kỳ thi năm nay sẽ đảm bảo an toàn tuyệt đối”.

Kỳ thi THPT quốc gia năm nay, Thành đoàn Hà Nội huy động 3 nghìn tình nguyện viên sẵn sàng hỗ trợ thí sinh và người thân tại các địa điểm thi trên địa bàn. Theo đó, các tình nguyện viên sẽ hỗ trợ cho thí sinh và người nhà thí sinh thông tin về các cụm thi, địa điểm thi. Chương trình Tiếp sức mùa thi năm nay các tình nguyện viên tổ chức các điểm trông giữ xe miễn phí; đón tiếp, tư vấn, hỗ trợ và phát các vật phẩm thiết yếu cho thí sinh và người nhà…Bên cạnh đó, Thành Đoàn Hà Nội còn thành lập các đội “Phản ứng nhanh giao thông” phối hợp cùng các cơ quan chức năng tổ chức trực, hướng dẫn phân luồng giao thông tại các điểm thi và các nút giao thông xung quanh. Cùng với đó, đội xe tình nguyện “Áo xanh chở ước mơ hồng” sẽ hỗ trợ những thí sinh có hoàn cảnh khó khăn (khuyết tật, mồ côi, không có người thân đưa đón…) trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi.

Anh Nguyễn Đức Tiến, Phó Bí thư Thành Đoàn Hà Nội cho biết: “Ngoài việc hỗ trợ lượng chức năng trong việc phân làn, phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông thì chúng tôi thường có đội phản ứng nhanh. Ví dụ, phương tiện gặp sự cố sẽ có bạn ra để hỗ trợ giúp đỡ. Chúng tôi hiện đã cung cấp số điện thoại đường dây nóng của câu lạc bộ xe bán tải Việt Nam. Đây là lực lượng sẽ chịu trách nhiệm vận chuyển miễn phí người và các điều kiện khác để thí sinh thi thông qua số điện thoại 0919166789. Khi nào người nhà và thí sinh có nhu cầu cần hỗ trợ thì các bạn gọi đến số điện thoại. Chúng tôi sẽ sẵn sàng phục vụ trong bất cứ điều kiện nào trên địa bàn 30 quận, huyện của thành phố Hà Nội”

Đến thời điểm này, các ngành chức năng của thành phố Hà Nội đều đã hoàn tất các phương án bảo vệ an ninh trật tự, an toàn giao thông, sẵn sàng cho thí sinh bước vào kỳ thi THPT quốc gia với những điều kiện thuận lợi nhất. (Việt Cường/VOV1).

700 thanh niên Đắk Lắk tiếp sức cho kỳ thi THPT an toàn

Kỳ thi THPT năm nay, tỉnh Đắk Lắk có 32 đội hình tiếp sức mùa thi với gần 700 đoàn viên thanh niên và sinh viên tình nguyện, tham gia hỗ trợ hơn 20 nghìn thí sinh. Toàn tỉnh đã vận động được gần 27 nghìn khẩu trang, 3.000 mặt nạ chống giọt bắn, 1.000 chai nước rửa tay, 20 nghìn hộp sữa, 30 nghìn chai nước lọc, 313 chỗ ở miễn phí và nhiều vật phẩm phục vụ kỳ thi dành cho các thí sinh.

Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tỉnh Đắk Lắk sẽ tổ chức thi THPT thành 2 đợt. Anh Trần Doãn Tới, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Đắk Lắk cho biết, trong đợt thi diễn ra từ 8 đến 10/8, các đội hình tình nguyện tại 14 huyện, thị xã đều đã sẵn sàng.

"Tăng cường việc phòng dịch lên trên hết, sau đó mới đến các việc khác như hỗ trợ thí sinh và đảm bảo tốt về an toàn giao thông cũng như động viên các em. Trong đợt tiếp sức mùa thi lần này, ngoài các việc vận động nguồn lực, tặng nhiều suất học bổng cho các em khó khăn ngay tại điểm thi thì Ban Thường vụ Tỉnh đoàn có chỉ đạo các đơn vị hạn chế việc tiếp nhận các suất cơm miễn phí, tránh trường hợp dư thừa, không sử dụng đến và tham mưu lấy số liệu của các em và người nhà có nhu cầu ở lại đối với các địa bàn xa. Các em đó sẽ được ăn ở tập trung và có những đơn vị cung cấp thực phẩm đảm bảo cho người nhà và thí sinh trong 3 ngày thi", ông Tới cho hay. (H Xíu/VOV-Tây Nguyên).

115 điểm thi tốt nghiệp THPT ở TPHCM đã sẵn sàng

Qua kiểm tra, nhìn chung, các điểm thi đều làm tốt công tác dự phòng, sẵn sàng cho kỳ thi an toàn, nghiêm túc. Trong điều kiện dịch bệnh như hiện nay, song song với các phòng thi chính, các điểm thi đều có các phòng đặc biệt phục vụ cho chăm sóc sức khỏe thí sinh và phòng chống dịch. Một số điểm thi còn bố trí khu vực nghỉ trưa riêng cho giáo viên, thí sinh nam, nữ. Điểm thi trường THPT Trần Đại Nghĩa, Quận 1, có 670 thí sinh với 28 phòng thi chính và 4 phòng dự phòng.

Ông Nguyễn Công Phúc Khánh, Phó Trưởng điểm thi trường THPT Trần Đại Nghĩa cho biết: "4 phòng dự phòng để những trường hợp thí sinh có sự cố ví dụ cúp điện, sẽ chuyển thí sinh sang phòng đó. Phòng cách ly có 2 phòng để những thí sinh phát sinh vấn đề về sức khoẻ, sẽ đưa các em đến phòng đó. Khi bộ phận y tế đến, nếu không có vấn đề gì sẽ cho các em thi ngay tại phòng đó luôn".

Các trang thiết bị phòng chống dịch như: máy đo thân nhiệt, nước rửa tay sát khuẩn, bồn rửa tay, khẩu trang y tế cho trường hợp phát sinh khi cần…cũng đã sẵn sàng ở các điểm thi. Ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP đánh giá, đến thời điểm này, các điểm thi hoàn tất công tác chuẩn bị, phương án đảm bảo an toàn cho kỳ thi, đáp ứng được các tiêu chuẩn về giãn cách và công tác dự phòng dịch bệnh.

"Chúng tôi mong muốn tất cả các bộ phận ban ngành, các bộ phận chức năng phải thực sự cảnh giác, chăm lo hàng đầu đến sức khoẻ các em. Dù trong hoàn cảnh dịch bệnh, chúng ta phải làm thêm nhiều biện pháp, nhưng cũng mong lãnh đạo các điểm thi cũng như các thầy cô giáo tham gia vào quá trình thi giữ vững tinh thần trách nhiệm cao, bình tĩnh, tự tin. Từ đó, giúp điểm thi diễn ra trong trạng thái tốt nhất", ông Đức cho hay. (Minh Hạnh/VOV-TPHCM) ./.