Các “hố tử thần” ở Tiền Giang do VOV phản ánh đã khắc phục

Sau khi VOV phản ánh có nhiều “ hố tử thần” hai bên quốc lộ 1A, thuộc địa bàn tỉnh Tiền Giang, ngày 12/12 Ban An toàn giao thông có công văn 690 gửi Cục quản lý đường bộ IV(Tổng cục đường bộ Việt Nam)- đơn vị quản lý, tổ chức thi công dự án nâng cấp, sửa chữa các công trình trên quốc lộ 1A. Ban An toàn giao thông Tiền Giang đề nghị Cục quản lý đường bộ IV yêu cầu các đơn vị thi công phải khắc phục hiện trường, đảm bảo an toàn giao thông tại các khu vực xây dựng cống thoát nước.

Các hố tử thần được khắc phục.

Thanh tra Chi cục quản lý đường bộ IV. 3 (Cục quản lý đường bộ IV) tổ chức đoàn đến kiểm tra hiện trường, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với doanh nghiệp thi công đường ống thoát nước kém an toàn như VOV phản ánh.



Qua tìm hiểu của phóng viên VOV ngày 13/12, công ty cổ phần Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam- đơn vị thi công đường ống thoát nước tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang đã tổ chức lực lượng khẩn trương thi công, lắp các “hố tử thần”; lắp đầy đủ hệ thống đèn tín hiệu, đèn cảnh báo tại các điểm đang thi công dở dang. Chính quyền và nhân dân xã Mỹ Đức Đông, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang rất phấn khởi vì sau khi VOV thông tin, đơn vị đầu tư- đơn vị thi công có trách nhiệm khẩn trương, khắc phục tình trạng kém an toàn giao thông./.