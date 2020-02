Cách ly mẹ và em trai cô gái lên mạng khoe “chiến tích” trốn cách ly

Ông Đỗ Việt Hùng, Phó giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết: “Sau khi từ Hàn Quốc về tới Bình Dương, chị T đã ở chung với mẹ và em trai tại phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An. Ngày 26/2, chị T đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương để lấy mẫu xét nghiệm. Sau đó, T tự nguyện cách ly tập trung tại Trường Quân sự tỉnh Bình Dương. Riêng mẹ và em trai của T cũng đã tình nguyện cách ly 14 ngày để đảm bảo sức khỏe và an toàn cho cộng đồng. Hiện sức khỏe của mẹ và em trai chị T hiện nay ổn định, không có dấu hiệu ho, sốt".

Cô gái livestream khoe "chiến tích" trốn cách ly (Ảnh: MXH).

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook lan truyền video một cô gái livetream khoe vừa trốn cách ly sau khi từ Daegu (Hàn Quốc) về Việt Nam. Cô còn hướng dẫn người khác về từ Hàn Quốc cách để qua mặt lực lượng chức năng cho khỏi bị cách ly. Trong đoạn video, cô gái hứa về tới Bình Dương sẽ tiếp tục livestream. Đoạn livestream được cộng đồng mạng lưu lại, chia sẻ và kêu gọi mọi người truy tìm danh tính của cô gái để thông báo tới cơ quan chức năng đề nghị tuân thủ quy định phòng, chống dịch bệnh Covid -19, đảm bảo cho những người xung quanh./.