Căn nhà nơi Chủ tịch huyện Quốc Oai tử vong mới được bán hơn 1 tháng

Chiều 4/1, trao đổi với phóng viên, một cán bộ tài nguyên - môi trường UBND phường Hoàng Văn Thụ xác nhận, căn nhà nơi phát hiện ra thi thể của Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai tại ngõ 279 Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội, trước đây thuộc thửa đất của bà Ngô Thị Th, được cấp từ năm 2001.

Trong sổ mục kê, thửa đất bà Th. có diện tích tổng 132m, sau đó được tách thành 2 thửa. Mặt ngang đường Hoàng Mai thì có 2 chị em gái nhà chị Th. ở. Còn lại 60 mét mặt ngõ 279 Hoàng Mai được bán cho một người tên S., người này xây thành 2 căn nhà giống nhau, mỗi căn 30 m2 rồi bán lại.

Căn nhà cửa đóng kín.

Theo vị cán bộ này, hiện phường chưa nắm được ngôi nhà đang đứng tên ai, vì hồ sơ thủ tục chuyển nhượng sang tên đều thực hiện ở Văn phòng đăng ký đất đai quận Hoàng Mai. “Tôi cũng là hàng xóm cách nhà đó vài nhà, nên được biết ngôi nhà này đứng tên 1 người tên là Linh”.

Phía ngoài căn nhà 5 tầng kiến trúc hiện đại, sơn màu trắng, cửa đóng kín.

Một người dân ở tổ 43 cho biết, Công an phường Hoàng Văn Thụ đã đặt nghi vấn căn nhà này nên ngày 29/12/2017 tổ công tác gồm tổ dân phố và Công an phường đã tiến hành rà soát gọi cửa nhưng không có ai. Đến ngày 1/1/2018, công an phường tiếp tục gọi cửa lần nữa nhưng vẫn không gặp được ai. Trưa 3/1, Công an phường quyết định tiếp cận, vào kiểm tra trong nhà phát hiện ông này chết trong tư thế treo cổ.

Sự việc khiến hàng xóm không khỏi bàng hoàng. Người dân cho biết ông Lâm rất hiếm khi xuất hiện. Nhưng cũng có một vài lần mọi người nhìn thấy ông đi bộ vào buổi tối.

Chị N.T.P cho biết, hôm qua sau khi biết có sự việc chị còn không dám về nhà. Theo chị P, mảnh đất bên cạnh mới được bán lại đầu năm và xây lên thành 2 ngôi nhà 5 tầng giống hệt nhau để bán. Một trong 2 ngôi nhà này là nhà của ông Lâm. “Nhà này mới được mua cách đây chỉ hơn 1 tháng”, chị P nói./. Tổ trưởng dân phố kể việc phát hiện thi thể Chủ tịch huyện Quốc Oai Ngay sau khi phát hiện ngôi nhà khả nghi, lực lượng công an đã phá cửa vào bên trong và phát hiện thi thể ông Lâm. Hàng xóm đến chia buồn với gia đình Chủ tịch huyện Quốc Oai VOV.VN - Sau khi có thông tin tìm thấy thi thể Chủ tịch huyện Quốc Oai Nguyễn Hồng Lâm, rất đông người dân đã đến chia buồn với gia đình ông.