Cần Thơ chưa tìm thấy hình ảnh ghi lại cảnh công an đánh dân

Liên quan đến sự việc xô xát giữa Công an phường và người mua cá xảy ra ở chợ tự phát Cả Đài ngày 28/8 vừa qua, ông Nguyễn Ngọc Tấn, Bí thư, Chủ tịch UBND phường An Cư, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ thông tin, chưa tìm thấy hình ảnh Công an đánh dân và không có việc ngăn cản tiểu thương buôn bán mà chỉ đứng để tuyên truyền.

Theo Bí thư, Chủ tịch UBND phường An Cư, ngày 28/8 khi lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ, bà Tăng Chí Liễu, ngụ phường An Cư đến mua cá và ứng xử không hay đối với lực lượng, sau đó lực lượng chức năng có nhắc nhở. Sự việc gây náo động khu vực khi bà Liễu cho rằng lực lượng công an đánh dân. Đến thời điểm này, địa phương chưa tìm thấy hình ảnh Công an đánh dân và không có việc ngăn cản tiểu thương buôn bán mà chỉ đứng để tuyên truyền.



Ông Tấn cho biết, năm 2013, địa phương xây dựng chợ An Cư mục đích bố trí di đời những hộ kinh doanh mua bán tự phát trên đường Mạc Đĩnh Chi vào chợ. Trong quá trình thực hiện, phường chỉ tuyên truyền đến các hộ tiểu thương thực hiện, đồng thời vận động, đối thoại để nắm tâm tự nguyện vọng các tiểu thương. Địa phương sẽ tiếp tục vận động các hộ tiểu thương vào chợ An Cư buôn bán để tránh lấn chiếm lòng đường, vỉa hè tạo mỹ quan đô thị.

"Chúng tôi chủ yếu dùng biện pháp tuyên truyền vận động cả người bán lẫn người mua. Những hộ chấp hành tốt đã vô chợ thì phải hỗ trợ họ. Đó là nội dung tuyên truyền của địa phương. Với vụ việc xô xát, thì tới nay chưa có hình ảnh, chứng cứ nào ghi lại việc lực lượng Công an đánh người dân", ông Tấn nhấn mạnh.

Phía quận Ninh Kiều cũng thông tin, hiện sự việc đang trong quá trình xác minh, còn việc đúng sai sẽ được công bố trong thời gian tới.



Trước đó, như VOV đã thông tin trong quá trình lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè tại chợ tự phát Cả Đài giữa lực lượng làm nhiệm vụ với người mua cá có xảy ra xô xát.

UBND TP Cần Thơ cũng có công văn gửi Công an thành phố chỉ đạo bộ phận chuyên môn khảo sát phương pháp làm của Công an phường An Cư, trên cơ sở kết quả khảo sát có chỉ đạo về tổ chức thực hiện với phương pháp mềm dẻo, phù hợp hơn./.