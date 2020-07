Cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh ở vùng núi Bắc Bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay (12/7), trên khu vực vùng núi Bắc Bộ đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông với lượng mưa (từ 19h ngày 11/7 đến 13h ngày 12/7) phổ biến 20-40mm, có nơi trên 50mm như Than Uyên (Lai Châu) 78mm, Mường Tè (Lai Châu) 53mm, Tam Đường (Lai Châu) 52mm, Mường Lay (Điện Biên) 55mm, Mù Cang Chải (Yên Bái) 50mm...

Dự báo, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió phát triển đến mực 5000m nên từ nay đến sáng ngày mai (13/7) ở khu vực vùng núi Bắc Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa và dông, riêng Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang mưa to, có nơi rất to (lượng mưa 30-70mm/24h, có nơi trên 120mm/24h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ chiều 13/7, mưa lớn có xu hướng giảm dần.



Khu vực Hà Nội, chiều tối và đêm 12/7 có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.



Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: Cấp 1./.