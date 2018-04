Cảnh báo nguy cơ cháy nổ nhà chung cư ở Đà Nẵng

Đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho các đối tượng trong diện di dời, giải tỏa, những năm qua, thành phố Đà Nẵng đã xây dựng gần 60 khu chung cư, nhà ở xã hội và căn hộ cao cấp. Sau thời gian đưa vào sử dụng, hiện nhiều khu chung cư thuộc sở hữu nhà nước đã xuống cấp, không đảm bảo các điều kiện về phòng cháy chữa cháy, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất cao. Người dân đặt am thờ như thế này nguy cơ cháy nổ rất cao.



Đưa vào sử dụng gần 8 năm nay, hiện nhà A2, Khu chung cư làng cá Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng trông rất nhếch nhác. Dọc hành lang, những trang thờ đặt san sát nhau, không đảm bảo an toàn cháy nổ.

Bà Lê Thị Tư, một hộ dân sống ở đây lo lắng, vào những đêm rằm, mùng 1 âm lịch hàng tháng, mọi người thắp hương, khói bay nghi ngút, thậm chí có người còn đốt giấy tiền, vàng mã ở cuối hành lang, rất dễ xảy ra cháy nổ: “Ở chung cư đây vô là rất bí, các nơi họ có thoát hiểm hoặc có cửa sau còn mình một cửa, có chuyện chi chết thôi. Mình ra thắp hương để quên là cháy đâu biết. Sợ sự cố chi là khiếp”.

Đà Nẵng nhiều khu chung cư nhếch nhác, nguy cơ cháy nổ rất cao.

Ông Lê Em Thơ, Trưởng nhà 2 A, Khu chung cư làng cá Nại Hiên Đông cho biết, hơn 80 hộ dân sống tại chung cư này đa phần sống xóm nhà chồ ven biển chuyển lên đây. Nhiều người rất thiếu ý thức về bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy. Tại khu nhà này, các thiết bị chữa cháy để lâu ngày bụi bặm, hư hỏng; chuông báo cháy tự động không hoạt động được; đèn chỉ dẫn thoát hiểm không sáng hoặc bị đập vỡ, mọi người cũng chẳng quan tâm; thậm chí, có người còn đập hộp chữa cháy ở vách tường để lấy nhôm đem bán.

Theo ông Lê Em Thơ, Ban Quản lý Khu nhà chung cư cũng thường xuyên nhắc nhở, cảnh báo về nguy cơ cháy nổ nhưng bà con còn rất chủ quan: “Ở đây họ hay thờ cái trang, khám thờ, nhắc nhở họ nhiều lắm rồi nhưng họ để nguyên vậy”.

Hệ thống phòng cháy chữa cháy tại nhiều Khu chung cư không đảm bảo.

Từ năm 2012 đến nay, tại thành phố Đà Nẵng xảy ra 7 vụ cháy chung cư, nguyên nhân chủ yếu do chập điện. Có nhiều nguyên nhân dân đến cháy nổ tại các khu chung cư, nhà cao tầng nhưng nguyên nhân chính vẫn là ý thức người dân, nhiều người quá chủ quan trong vấn đề an toàn trong sử dụng điện, ga...

Anh Thế Lữ, người dân sống tại Nhà C2, Khu chung cư An Cư 5, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà chia sẻ: “Từ trước tới nay, tại chung cư chưa xảy ra cháy nên ít người quan tâm. Sau khi nghe vụ cháy ở thành phố Hồ Chí Minh cháy bây giờ mình tìm cách học hỏi phòng tránh. Nhà tôi chưa có một thiết bị chữa cháy nào trong nay mai mua đẩy đủ và trang bị cho mình”.

Thành phố Đà Nẵng hiện có gần 60 khu với hơn 170 block chung cư, các khu nhà liền kề dành cho người thu nhập thấp. Nhiều khu nhà được xây dựng từ năm 1997 đến nay đã xuống cấp, hư hỏng; hệ thống phòng cháy chữa cháy đầu tư không đồng bộ, thiếu hệ thống báo cháy tự động; họng tiếp nước nơi có nơi không… Thậm chí ở một số khu chung cư, cầu thang thoát hiểm cũng được người dân trưng dụng làm nơi chứa đồ đạc.

Lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các khu chung cư còn mỏng, thiếu kỹ năng xử lý tình huống khẩn cấp; công tác bảo quản, bảo dưỡng nhiều nơi còn bỏ ngỏ... Bên cạnh đó, chủ đầu tư các công trình chưa thực sự chú trọng đến công tác phòng cháy, chữa cháy. Nhiều công trình khi bàn giao đưa vào sử dụng vẫn chưa lắp đặt, hoàn thiện, nghiệm thu hệ thống phòng cháy, chữa cháy tòa nhà.

Đại tá Lê Ngọc Hai, Phó Giám đốc Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Đà Nẵng cho biết: “Nói chung lực lượng tại chỗ chưa đáp ứng đầy đủ. Để đảm bảo an toàn phải có lực lượng tại chỗ PCCC và cứu nạn cứu hộ của chung cư đó. Từng tầng chung cư phải có tổ phòng cháy cứu nạn cứu hộ. Vì qua cháy người ta hoảng loạn. Cần lựa chọn ra những người thanh niên tình nguyện khi có sự cố xảy ra thì công tác thoát nạn ở nhà cao tầng rất quan trọng. Cần tổ chức tốt để hạn chế thương vong…”./. Từ vụ cháy Carina, cần sớm phân loại, công khai chung cư không an toàn VOV.VN - UBND TP HCM yêu cầu khẩn trương phân loại chung cư không an toàn để kiểm tra rồi công khai cho người dân biết.