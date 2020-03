Cảnh sát khu vực ở Đà Nẵng đi từng ngõ, gõ từng nhà ngăn dịch Covid-19

Ngày 23/3 vừa qua, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid-19 yêu cầu phải quyết liệt kiểm soát dịch bệnh cả từ hai nguồn (từ ngoài vào và từ trong nước).

Các cấp chính quyền phân công lực lượng "đi từng ngõ, gõ từng nhà", xác định đầy đủ các trường hợp đã nhập cảnh, những người tiếp xúc gần, có biện pháp cách ly và theo dõi y tế phù hợp, hoàn thành trước 12h ngày 25/3.

Tại thành phố Đà Nẵng, trước khi có chủ trương này, từng tổ dân phố, cảnh sát khu vực đã bám địa bàn, nắm chắc hoạt động của từng người khách để có biện pháp y tế phù hợp.

Sáng sớm ngày 25/3, người dân sống ở đầu đường Nguyễn Chí Thanh, thuộc phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng ngỡ ngàng khi thấy xe y tế, công an cùng lúc đến số nhà 73, yêu cầu các nhân viên, chủ nhà và 2 người khách nước ngoài tuân thủ yêu cầu cách ly.

Cảnh sát khu vực đến từng nhà tuyên truyền người dân. (Ảnh: Bộ Công an)

Trung úy Nguyễn Công Trung, Cảnh sát khu vực phường Thạch Thang cho biết, 20h tối 24/3, Cảnh sát khu vực nhận được thông tin có 2 người nước ngoài vừa nhập cảnh vào Đà Nẵng đến homestay tại số nhà 73, đường Nguyễn Chí Thanh thì sáng sớm hôm sau đã thực hiện các biện pháp cách ly y tế toàn bộ số người trong ngôi nhà này.

"Chúng tôi rà soát ngày nhập cảnh của họ, xem thời gian họ đi đâu làm gì. Trước mắt là thực hiện khai báo y tế, phối hợp với Y tế phường, dân quân và cảnh sát khu vực lấy mẫu xét nghiệm số người nước ngoài. Chủ hộ kinh doanh, người nước ngoài ở đó phối hợp rất tốt, ở tại điểm cách ly, không đi ra ngoài" - Trung úy Nguyễn Công Trung cho biết.

Cũng như Trung úy Nguyễn Công Trung, suốt từ khi bùng phát dịch Covid - 19 đến nay, Đại úy Hồ Viết Trung, cảnh sát khu vực Mỹ Tân, quận Sơn Trà thường xuyên tuần tra, kiểm soát từng hộ dân, từng cơ sở lưu trú.

Đại úy Hồ Viết Trung cho biết, phải đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà soát từng đối tượng: "Trong cách quản lý của tôi là lập nhóm Zalo gồm quận dân chính, tổ trưởng dân phố và các cơ sở lưu trú trên địa bàn. Tất cả văn bản về phòng chống dịch Covid -9 đều gửi qua đây.

Về công tác quản lý người đến lưu trú và tạm trú thì rà soát từng cơ sở sau đó thống kê, lên danh sách rồi kiểm tra thực tế. Tất cả những người khách nước ngoài mới nhập cảnh vào Việt Nam. Những người nào diện cách ly tập trung, Công an phường và UBND phường sẽ đưa đi cách ly tập trung. Những người nào cách ly tại cơ sở thì phối hợp cách ly tại cơ sở lưu trú".



Các dịch vụ trên đường Phạm Văn Đồng tuân thủ đóng cửa kinh doanh.

Ông Lê Ngọc Hạt, Tổ trưởng Tổ dân phố số 50, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng cho biết, cả Tổ có 43 hộ dân, 5 khách sạn, 3 khu nhà trọ. Cán bộ Tổ dân phố đến từng nhà tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Khi có người lạ đến địa phương, người dân trong Tổ lập tức báo cho Tổ trưởng dân phố.

Theo ông Hạt: "Chúng tôi bám sát địa bàn để tuyên truyền bà con nhân dân phòng chống dịch; Phối hợp với cảnh sát khu vực nắm dân số ở trong tổ dân phố,nhất là người Việt Nam ở nước ngoài về cũng như người nước ngoài về du lịch tại khu vực. Nhân dân thường xuyên theo dõi, khi có người lạ, họ báo cáo ngay. Tôi thấy nhân dân rất đề cao cảnh giác".

Phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà có hơn 150 khách sạn, cơ sở lưu trú, nhiều nhất là khu vực biển Mỹ Khê. Đến ngày 28/3, phường này tiến hành cách ly 29 người nước ngoài mới nhập cảnh chưa qua 14 ngày tại 11 cơ sở lưu trú. Thượng tá Phan Minh Mẫn, Trưởng Công an quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng cho biết, lực lượng Công an quận được huy động tối đa, rà soát từng nhóm người theo yêu cầu của Ban chỉ đạo phòng chống dịch.



Theo Thượng Tá Phan Minh Mẫn: "Triển khai từ Đội An ninh, Quản lý hành chính, Cảnh sát khu vực Công an các phương theo từng nhóm để mà rà soát. Cho nên số liệu Công an quận thường xuyên cập nhật vào lúc 8h30 để báo cáo đến UBND quận và Công an thành phố. Mọi biến động có yếu tố lây nhiễm được kiểm soát. Riêng việc thực hiện mệnh lệnh của Bộ trưởng Bộ Công an “Đi từng ngõ, gõ từng nhà” chúng tôi thực hiện nghiêm trên nền tảng đã triển khai, chúng tôi triển khai đến cảnh sát khu vực và công an các phường".

Thành phố Đà Nẵng có hơn 2.700 tổ dân phố. Các tổ dân phố phối hợp tốt với cảnh sát khu vực, trở thành lực lượng nòng cốt trong việc thống kê, rà soát số người nhập cảnh về nước chưa qua cách ly, người nước ngoài cư trú trên địa bàn hoặc người trở về từ vùng dịch. Đây là cơ sở quan trọng giúp chính quyền địa phương có các quyết định cách ly và theo dõi y tế kịp thời, ngăn chặn dịch lây lan trong cộng đồng./.