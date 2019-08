Cây đổ trên phố Hà Nội, 1 người tử vong

Vào khoảng 5h ngày 9/8, tại số nhà 271 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội, một cây xanh bất ngờ đổ xuống đường khiến 1 người đi xe máy tử vong tại chỗ.

Hiện trường xảy ra vụ việc.

Cụ thể, vào thời điểm trên 1 cây phượng bất ngờ đổ trước số nhà 271 Trần Đăng Ninh. Khi cây đổ, 1 người đàn ông điều khiển chiếc xe Piaggio Liberty màu đen đi ngang qua đã bị cây đè trúng, tử vong tại chỗ.

Danh tính nạn nhân được xác định là anh Đặng Anh Tuấn (SN 1987, ở phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, TP Hà Nội).

Ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng Công an phường sở tại, Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) có mặt bảo vệ hiện trường phân luồng giao thông, đồng thời phối hợp Công an quận Cầu Giấy đo đạc hiện trường lấy lời khai nhân chứng để điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Đặng Anh Tuấn./.