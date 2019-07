Chấm dứt hợp đồng giáo viên đang mang thai là trái pháp luật

Liên quan khiếu nại của cô Đỗ Kim The, giáo viên trường Tiểu học Trí Phải Tây (xã Trí Lực, huyện Thới Bình, Cà Mau) về việc bị cắt hợp đồng sai quy định như VOV đã thông tin, Thanh tra huyện Thới Bình vừa có văn bản tham mưu cho UBND huyện Thới Bình để giải quyết đơn khiếu nại của cô.

Hiện cô The đã sinh con và gia đình đang gặp nhiều khó khăn.

Theo Thanh tra huyện Thới Bình, Hiệu trưởng Trường tiểu học Trí Phải Tây chấm dứt hợp đồng lao động khi cô Đỗ Kim The đã mang thai trên 3 tháng là trái với quy định.



Thanh tra huyện Thới Bình cũng thấy rằng, việc nâng lương cho cô Đỗ Kim The là có cơ sở, phù hợp với quy định pháp luật. “...trường hợp của cô Đỗ Kim The là hợp đồng thuộc chỉ tiêu biên chế và đã được xếp mã ngạch, bậc lương... theo hệ thống thang bảng lương do nhà nước quy định nên chúng tôi nhận thấy việc nâng lương cho bà Đỗ Kim The là có cơ sở.”, nội dung văn bản tham mưu của Thanh tra huyện Thới Bình nêu rõ.

Từ đó, Thanh tra huyện kiến nghị Chủ tịch UBND huyện Thới Bình thụ lý, giải quyết đơn của cô Đỗ Kim The theo hướng: Quyết định nào không phù hợp thì phải thu hồi, hủy bỏ và giải quyết hậu quả pháp lý; Quyết định nào đúng và kiên quyết giữ lại thì phải tổ chức thực hiện đúng.

Hiệu trưởng Trưởng Tiểu học Trí Phải Tây cắt hợp đồng cô The sai quy định

Trước đó, VOV đã thông tin, cô Đỗ Kim The bị cắt hợp đồng vào tháng 10/2018 khi đang mang thai. Cô đã có đơn yêu cầu làm rõ việc cắt hợp đồng của cô là đúng hay sai và giải quyết đúng các quyền lợi cho cô. Trong đó, có việc nhiều năm qua cô giảng dạy nhưng không được nâng lương theo quy định. Đến nay, cô The đã sinh con được 2 tháng nhưng các quyền lợi của cô vẫn chưa được giải quyết. Gia đình cô The vốn đã khó khăn nay càng khó hơn vì mất đầu lương, không được hưởng chế độ thai sản...

Liên quan vụ việc vừa nêu, ông Huỳnh Thanh Hận, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Thới Bình cũng đã bị Chủ tịch UBND huyện Thới Bình phê bình vì không tham gia 1 cuộc họp giải quyết đơn của cô Đỗ Kim The. Đồng thời, Chủ tịch UBND huyện Thới Bình cũng yêu cầu Phòng Nội vụ, Thanh tra huyện, Phòng GD-ĐT nghiên cứu, có văn bản đề xuất hướng giải quyết đơn của cô The bằng văn bản gửi về UBND huyện trước ngày 1/7./.