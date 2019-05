Chậm trả tiền vay nặng lãi, một nam thanh niên bị hành hung nhập viện

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 22h đêm 19/5, khi anh Đ.V.C (SN 1978, trú tại Ý Yên, Nam Định) đi cùng Nguyễn Ngọc Linh (SN 1986, xã Tam Thanh, huyện Vụ Bản, Nam Định) để khất nợ thì bị nhóm thanh niên gồm 2 người (chưa rõ danh tính).

Thanh niên bị đánh nhập viện do vay nợ chậm trả lãi.

Người nhà nạn nhân cho biết, do có nhu cầu làm ăn, đầu năm 2018, anh Đ.V.C (SN 1978, trú tại Ý Yên, Nam Định) tìm gặp Nguyễn Ngọc Linh (SN 1986, xã Tam Thanh, huyện Vụ Bản, Nam Định) để vay số tiền 30 triệu đồng với số tiền lãi 5.000 đồng/ngày. Vay số tiền lớn, lãi mẹ đẻ lãi con, chỉ trong vòng hơn 1 năm, anh C đã phải trả gần 100 triệu đồng tiền lãi cho Linh mà vẫn không thanh toán được hết số tiền gốc.



Nhiều tháng trở lại đây do không có tiền trả lãi, nên C bị anh Linh hối thúc trả nợ. Anh Đ.V.C được Linh yêu cầu đến gặp người cho vay là một người khác đưa cho, nên muốn khất nợ thì C phải gặp người đó. Khoảng 22h đêm ngày 19/5, anh C cùng Linh đi lên TP Nam Định gặp người chủ nợ, khi Linh vừa chở anh C đến nhà số nhà 93 đường Cầu Đông (phường Lộc Vượng, TP Nam Định) để nói chuyện thì anh C bất ngờ bị hai nam thanh niên kéo vào đánh trọng thương. Linh được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tại bệnh viện Linh được chuẩn đoán là gãy tay trái phải khoan bắt 4 vít.

Một lãnh đạo Công an phường Lộc Vượng cho biết, sau khi nhận được thông tin vụ việc, công an phường đã triệu tập Linh đến làm việc. Quá trình tìm hiểu được biết, anh C có vay của Linh 30 triệu đồng. Hiện hai đối tượng đánh anh C hiện vẫn chưa ra trình diện.

Theo vị lãnh đạo này, hiện anh C đã làm đơn xin đề nghị không truy cứu trách nhiệm hình sự cho Linh. Về mặt pháp luật cơ quan công an vẫn tiếp tục điều tra, để làm rõ hành vi của Linh và các đối tượng./.