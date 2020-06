Chấn chỉnh ngay biểu hiện lơ là trong phòng, chống dịch Covid-19

Tại cuộc họp sáng 4/6, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch Covid-19 đánh giá hiện nay, một số quốc gia và vùng lãnh thổ thực hiện tốt chính sách ngăn chặn dịch nên đã kiểm soát được dịch bệnh, tương đối an toàn và ổn định. Đối với nhiều nước khác ở châu Âu, châu Á, châu Phi, châu Mỹ, tình hình dịch bệnh có xu hướng giảm nhưng chưa thể khẳng định được khu vực nào là an toàn.

Các chuyên gia cho rằng vtình hình dịch bệnh bên ngoài vẫn diễn biến phức tạp, nên chúng ta vẫn phải tiếp tục quản lý chặt chẽ người nhập cảnh, thực hiện tốt công tác cách ly; kịp thời phát hiện ca mắc mới để thực hiện khoanh vùng, điều trị hiệu quả.

Chấn chỉnh lơ là trong phòng, chống dịch Covid-19.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng cho biết, do dịch bệnh kéo dài nên vấn đề tổ chức đưa công dân Việt Nam từ các khu vực có dịch về nước (người lao động hết hợp đồng, du học sinh, người thăm thân, chuyên gia người Việt… bị kẹt lại các nước do dịch bệnh), cũng như việc đón các đoàn ngoại giao, chuyên gia, nhà đầu tư, người lao động kỹ thuật cao… vào Việt Nam đang tạo ra sức ép rất lớn.



Bộ Ngoại giao đang phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt để giải quyết vấn đề này trong thời gian tới, trong đó có giải pháp: Tổ chức chuyến bay đến một số điểm trung chuyển; đón công dân Việt Nam, các đoàn ngoại giao; mở kênh đăng ký cho các chuyên gia nước ngoài vào Việt Nam làm việc, bao gồm cả có những chuyên gia chỉ nhập cảnh ngắn hạn để xúc tiến đầu tư, hoạt động thương mại…



Ban Chỉ đạo nhận định, Việt Nam đang đứng trước sức ép rất lớn, một mặt phải giữ an toàn trong nước, mặt khác là sức ép không thể đóng cửa, vì phải đưa công dân Việt Nam bị kẹt ở nước ngoài về nước, cũng như đón các chuyên gia, nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam làm việc, xúc tiến và hợp tác thương mại. Do vậy, Ban Chỉ đạo thống nhất tinh thần đảm bảo thực hiện mục tiêu kép nhưng phải tuyệt đối an toàn. Đồng thời, giao Bộ Y tế xây dựng và ban hành sớm hướng dẫn đón các chuyên gia, nhà đầu tư vào Việt Nam ngắn hạn.



Cố vấn cấp cao Trung tâm đáp ứng khẩn cấp các sự kiện y tế công cộng (Bộ Y tế), PGS.TS Trần Đắc Phu nhận định: “Tình hình dịch Covid-19 ở trong nước đang an toàn. Chúng ta cần “đắp đê” thật tốt để hạn chế dịch xâm nhập. Điều quan trọng là là quản lý đối tượng, quản lý con người theo nguyên tắc phòng chống dịch. Việc cho người nước ngoài vào phải dựa vào tình hình dịch bệnh thực tế trên thế giới và năng lực cách ly phòng dịch của Việt Nam”.



Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo lưu ý mặc dù tình hình trong nước tương đối tốt nhưng thời gian qua trong bộ máy ở một số nơi có biểu hiện lỏng lẻo, sơ hở, điển hình là việc chuẩn bị những địa điểm cách ly phi hành đoàn, chuyên gia nước ngoài… Những sơ hở này đã được chấn chỉnh, song vẫn cần tiếp tục kiểm tra sát sao./.