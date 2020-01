Chập lửa trụ điện, quán nhậu rộng hơn 200m2 ở Bình Dương bị thiêu rụi

Trưa nay (6/1), Công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ hỏa hoạn xảy ra tại một quán nhậu tại phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một. Nguyên nhân ban đầu được xác định do cháy trụ điện khiến ngọn lửa lan sang quán nhậu. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Hiện trường vụ cháy.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 2h sáng cùng ngày. Khi người dân xung quanh phát hiện cháy đã hô hoán thông báo cho chủ quán. Nghe tiếng la 6 người trong quán tung cửa chạy ra ngoài. Do quán được dựng bằng các vật liệu dễ cháy như lá, gỗ… nên ngọn lửa lan nhanh.



Khi nhận được tin báo, lực lượng Phòng cháy chữa cháy Công an thành phố Thủ Dầu Một đã xuất 5 xe cùng 24 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Sau gần 1 giờ đồng hồ, lực lượng PCCC mới khống chế được ngọn lửa. Tuy nhiên, quán nhậu rộng hơn 200m2 cùng nhiều vật dụng bên trong bị thiêu rụi hoàn toàn. Ngọn lửa còn làm cho bức tường dãy nhà trọ và nhà dân kế bên quán cháy đen./.