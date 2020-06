Chất lượng không khí ở Hà Nội và các đô thị ra sao trong tháng 5?

Theo Thông kê của Tổng cục Môi trường (Bộ TN&MT), trong tháng 5/2020, chất lượng không khí đã được cải thiện hơn so với tháng 4 cũng như các tháng đầu năm 2020. Kết quả quan trắc trong tháng 5/2020 cho thấy, hầu hết các đô thị trên cả nước đều có giá trị trung bình 24 giờ thông số PM2.5 nằm trong ngưỡng giới hạn cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT. Tỉ lệ số ngày có chỉ số chất lượng không khí AQI ở mức tốt và trung bình trong tháng 5/2020 cũng cao hơn so với các tháng trước (tương ứng với tỉ lệ ngày có AQI ở mức kém và xấu giảm).

Diễn biến trung bình 24 giờ thông số PM2.5 tại một số đô thị tháng 5/2020.

Tại Hà Nội, thông số PM2.5 trung bình 24h cao hơn so với các đô thị khác, tuy nhiên giá trị PM2.5 trung bình các trạm tại Hà Nội vẫn nằm trong giới hạn cho phép của QCVN. Tại các thành phố khác, giá trị trung bình 24h của PM2.5 thấp hơn khá nhiều giới hạn cho phép của QCVN.



Đánh giá chất lượng không khí theo chỉ số AQI ngày cho thấy, tại thủ đô Hà Nội, chất lượng không khí chủ yếu ở mức trung bình, các đô thị khác vẫn nằm ở mức tốt trong hầu hết các ngày trong tháng.

Diễn biến chỉ số AQI ngày tại một số đô thị tháng 5/2020.

Theo dõi diễn biến chất lượng không khí tại các khu vực trong nội thành của thủ đô Hà Nội, Đa số các trạm có giá trị thông số PM2.5 trung bình 24h nằm trong giới hạn so với QCVN. Tuy nhiên tại một số trạm (Phạm Văn Đồng, Hàng Đậu, Minh Khai) vẫn có giá trị trung bình 24h của PM2.5 vượt quá giới hạn QCVN trong các ngày 01/5 đến 02/5, 09/5 đến 10/5 và ngày 19/5, 24/5, 28/5.

Diễn biến giá trị TB 24 giờ thông số PM2.5 tại Hà Nội trong tháng 5/2020.

Kết quả tính toán chỉ số AQI ngày tại các trạm của Hà Nội trong tháng 5 cho thấy, chất lượng không khí đã chạm mức kém (AQI từ 101 – 150) tại một số trạm trong một số ngày. Tuy nhiên, đa số các ngày chất lượng không khí vẫn ở mức trung bình.

Diễn biến chỉ số AQI ngày tại các trạm ở Hà Nội trong tháng 5.

Thống kê tỷ lệ AQI ngày các trạm tại Hà Nội trong tháng 5 cho thấy, số ngày chất lượng không khí ở mức tốt và trung bình chiếm tỉ lệ trên 90% (mức tốt là 9,7% và trung bình là 80,8%), tỉ lệ số ngày AQI ở các mức kém chỉ là 9,4%. So với tháng 4/2020 (mức tốt và trung bình chiếm 62,1%, mức kém chiếm 31,5% và mức xấu chiếm 6,4%), chất lượng không khí đã được cải thiện rõ.

Tại các khu vực khác nhau, chất lượng không khí có khác biệt khá rõ. Trong khi tại trạm Phạm Văn Đồng và trạm Minh Khai có 8/31 ngày chất lượng không khí ở mức kém thì 05 trạm khác bao gồm: Hoàn Kiếm, Tân Mai, Kin Liên, Tây Mỗ, Mỹ Đình không có ngày nào chỉ số chất lượng không khí ở mức kém.

Nhìn chung, trong tháng 5/2020, chất lượng không khí tại các đô thị tốt hơn so với các tháng đầu năm 2020. Tại Hà Nội, thông số bụi PM2.5 cao hơn so với các đô thị khác, tuy nhiên vẫn có trên 90% số ngày chất lượng không khí ở mức tốt và trung bình. Theo quy luật hàng măm, tháng 5 là thời gian bắt đầu vào mùa mưa, vì vậy chất lượng không khí nhiều tỉnh thành trên cả nước, đặc biệt là Hà Nội và các tỉnh miền Bắc đã có sự cải thiện hơn so với các tháng mùa khô. Tuy nhiên, theo các bản tin dự báo thời tiết, số lượng những ngày nắng nóng ở nước ta trong mùa hè này sẽ xảy ra thường xuyên, có những đợt nắng nóng kéo dài cũng sẽ có những tác động đáng kể đến chất lượng không khí, đặc biệt là các khu vực chịu tác động bởi hiệu ứng đô thị. Chính vì vậy, cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến chất lượng không khí trong thời gian tiếp theo.

Theo số liệu kết quả quan trắc của 6 trạm quan trắc không khí tự động liên tục (tại Hà Nội, Việt Trì, Hạ Long, Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa) do Tổng cục Môi trường quản lý; 10 trạm (tại Hà Nội) do Sở TN&MT Hà Nội quản lý; 2 trạm (tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh) của Đại sứ quán Mỹ./.