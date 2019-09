Cháy công ty Rạng Đông là do sự cố chập điện

Chiều 17/9, Thành ủy Hà Nội tổ chức cuộc họp báo để thông tin chính thức về vụ cháy nhà máy Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông ngày 28/8 vừa qua.

Chánh Văn phòng UBND thành phố Hà Nội Vũ Đăng Định cho biết, theo báo cáo của Công an Thành phố, ngày 12/9/2019, Viện khoa học hình sự - Bộ Công an có Bản kết luận giám định số 5306/C09-P2 kết luận nguyên nhân vụ cháy. Cụ thể, điểm xuất phát cháy nằm ở khu vực cách vách tôn phía Đông Bắc khoảng 7m; cách vách tôn phía Tây Bắc khoảng 3,4m bên trong tầng 2 (theo quy ước trong biên bản KNHT) của kho bán thành phẩm.

Thượng tá Nguyễn Xuân Trường, Phó trưởng Phòng cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội

Nguyên nhân cháy là do sự cố điện ở bảng mạch điện tử của bóng đèn chiếu sáng (đèn led) tại vị trí cách vách tôn phía Đông Bắc khoảng 7m, cách vách tôn phía Tây Bắc 3,4m bên trong tầng 2 của kho bán thành phẩm làm cháy các chi tiết bên trong của bóng đèn led, sau đó cháy lan ra xung quanh, dẫn đến vụ cháy lớn nói trên.

Trả lời báo chí về nguyên nhân của vụ cháy, ông Nguyễn Xuân Trường, Phó trưởng Phòng cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội cũng cho biết, trong văn bản, UBND thành phố cũng đã nêu rõ, nguyên nhân của vụ cháy không có sự tác động của con người mà do sự cố bảng điện tử bóng đèn led, làm cháy các chi tiết và cháy lan ra xung quanh. Về phía cơ quan điều tra, đã trưng cầu cơ quan giám định, viện khoa học hình sự Bộ Công an.

“Cơ quan điều tra thông báo cho viện kiểm sát, Công ty và người dân liên quan đến vụ cháy. Ngày 12/9 đã báo cáo Thường trực Thành ủy, và nay công bố với báo chí truyền thông, không có thông tin phá hoại trong vụ việc này”, ông Nguyễn Xuân Trường cho biết./.