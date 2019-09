Cháy công ty sản xuất nệm ở khu công nghiệp Bình Hòa

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ, tại kho vật liệu của công ty này, bắt đầu phát hỏa. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng PCCC và CNCH công an tỉnh An Giang đã điều 6 xe chữa cháy chuyên dụng, 80 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát PCCC tỉnh, huyện Châu Thành, Tiểu đoàn 3 – Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ (Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động Bộ Công an), cùng lực lượng chữa cháy tại chỗ tham gia dập lửa.

Lính cứu hỏa nỗ lực khống chế đám cháy.

Do công ty chuyên sản xuất chăn, ga, gối, đệm, chứa nhiều nguyên liệu dễ cháy nên công tác tiếp cận đám cháy cũng như chữa cháy gặp không ít khó khăn. Sau gần 1 giờ, vụ cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn.



Tại thời điểm xảy ra cháy trong Công ty Thanh Nhựt Huy có chứa trên 250 bình gas loại 45kg chưa sử dụng, rất may đám cháy được dập tắt kịp thời.

Ngay sau sự cố xảy ra, lãnh đạo UBND huyện Châu Thành cùng cơ quan chức năng đã đến hiện trường vụ cháy chỉ đạo công tác chữa cháy và khắc phục hậu quả. Hiện nay, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy./.