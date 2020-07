Cháy hơn 70 ha rừng thông, keo ở Nghệ An, Hà Tĩnh gây thiệt hại lớn

Theo Cục kiểm lâm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong các ngày từ 26 đến 30 tháng 6, tại các tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đã xảy ra cháy rừng ở các huyện Yên Thành, Diễn Châu và Can Lộc, Hương Sơn với diện tích cháy khoảng trên 70 ha rừng trồng thông, keo của hộ gia đình.

Cháy rừng tại Hà Tĩnh

Nguyên nhân cháy rừng được xác định là do cả khách quan và chủ quan như: nắng nóng liên tục kéo dài, hoạt động kinh tế của người dân ra vào rừng…Trong và sau khi các vụ cháy rừng xảy ra, Ban chỉ đạo Phòng chống cháy rừng tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đã yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện, Ban chỉ đạo huyện chỉ đạo công an huyện chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, Kiểm lâm và chủ rừng kiểm tra hiện trường, xác minh nguyên nhân, đối tượng gây cháy, diện tích rừng bị thiệt hại để xử lý theo quy định của pháp luật.

Những ngày nay, việc chữa cháy rừng chủ yếu là sử dụng dụng cụ thủ công kết hợp với máy cưa xăng, máy thổi gió, máy cắt thực bì, còn xe cứu hỏa không thể tiếp cận được và cũng không có nguồn nước để tiếp nước chữa cháy nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Ông Nguyễn Hữu Thiện, Cục trưởng Cục Kiểm lâm lưu ý: "Trong thời điểm nắng nóng khô hạn kéo dài cháy rừng rất dễ xảy ra. Vì vậy phải đảm bảo yêu cầu “phòng là chính” và chữa cháy thì phải kịp thời và tránh thiệt hại về tài sản và con người. Các địa phương cũng cần chú trọng rà soát lại các Ban chỉ đạo phòng chống cháy rừng của địa phương. Đồng thời kiện toàn lại Ban này và kiểm soát chặt chẽ hoạt động và người ra vào rừng để tránh việc vô tình hoặc cố tình mang lửa vào rừng"./.