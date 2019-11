Cháy lớn nhà xưởng 2000m2 tại khu công nghiệp VSIP 2A ở Bình Dương

Vụ cháy lớn xảy ra tại Khu Công nghiệp VSIP 2A trên địa bàn thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đã thiêu rụi một nhà xưởng rộng hàng ngàn m2 của Công Ty TNHH Master Sofa International.

Đến 15h chiều 24/11, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Bình Dương cùng lực lượng phòng cháy chữa cháy khu công nghiệp VSIP 2A Bình Dương vẫn đang khống chế ngọn lửa để cháy khỏi lan ra chỗ khác.

Khu vực nơi xảy ra hoả hoạn

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 12h30 trưa nay tại một nhà xưởng chuyên sản xuất giường tủ, bàn ghế. Lúc này, đa số các công nhân làm việc ngày chủ nhật đã về nghỉ trưa; một số khác đang dọn dẹp thì nghe tiếng nổ lớn ở cuối nhà xưởng khu sản xuất. Ngọn lửa nhanh chóng bùng cháy dữ dội và lan rộng, công nhân đã kịp chạy ra ngoài.



Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy tại Khu công nghiệp VSIP 2A đã cố gắng dập lửa nhưng không thành. Ngay sau đó, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Bình Dương đã điều động 20 xe chữa cháy cùng cả trăm cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để khống chế và dập lửa.

Cột khói cuồn cuộn bốc cao tại khu nhà xưởng.

Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi hơn 2000m2 nhà xưởng và hàng hóa sản xuất đang làm dang dở, nhưng không gây thương vong về người. Hiện vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ./.