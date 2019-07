Cháy lớn tại công ty may mặc Makalot ở Hải Dương

Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa được cho là bắt nguồn từ một phân xưởng trong nhà máy của Công ty may mặc Makalot sau đó lan ra xung quanh.

Vụ cháy tạo thành ngọn lửa khổng lồ bốc lên trời.

Ngay sau khi nhận được tin báo, phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Hải Dương) đã huy động 8 xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ khẩn trương tới hiện trường để dập lửa.



Cơ quan chức năng cũng huy động công an và lực lượng dân quân ở một số xã trong huyện để tăng cường nhân lực hỗ trợ công tác chữa cháy.

Đến 7h30 đám cháy mới cơ bản được khống chế.

Đến 7 giờ 30 sáng nay, đám cháy cơ bản được khống chế. Hiện vẫn chưa ước tính được thiệt hại.

Công ty may mặc Makalot là Công ty hàng đầu về may mặc tại Hải Dương, 100% vốn Đài Loan, chuyên sản xuất về gia công hàng may mặc, xuất khẩu đi Mỹ và châu Âu./.