Cháy trong đêm, 5 căn nhà bị thiêu rụi

Rạng sáng nay (4/4), người dân phát hiện lửa bùng lên từ tiệm tạp hoá của người dân nên đã truy hô cháy và gọi điện báo các cơ quan chức năng. Vài phút sau ngọn lửa đã lan nhanh qua 2 nhà kế bên. Cả 3 căn nhà này buôn bán đồ tạp hóa và đồ điện gia dụng rất dễ bắt lửa, nên ngọn lửa bùng cháy rất dữ dội.

Hiện trường vụ cháy.

Khoảng 15 phút sau, lực lượng chữa cháy gồm công an huyện Vĩnh Thuận, công an huyện U Minh Thượng, đội kiểm lâm U Minh Thượng và Đội PCCC công an tỉnh đóng tại huyện An Biên với hàng chục cán bộ chiến sĩ và máy bơm chữa cháy đến hiện trường chữa cháy.

Đến gần 2 giờ sáng nay đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn.



Vụ hỏa hoạn làm thiệt hại hoàn toàn 3 căn nhà và cháy xém 2 căn nhà kế bên, ước thiệt hại gần 1 tỷ đồng. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra xử lý./.

