Chỉ trong 3 ngày, mưa lũ ở Tây Bắc gây thiệt hại hơn 26,3 tỷ đồng

Từ đêm ngày 23 - 25/6, ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác; các tỉnh vùng núi và trung du cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Mưa lớn đã khiến lũ quét xảy ra trên địa bàn một số tỉnh vùng núi phía Bắc như huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu, huyện Sapa, tỉnh Lào Cai, đồng thời làm mực nước sông suối lên cao gây lũ, ngập lụt. Trong khi các tỉnh Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 36-39 độ, có nơi trên 39 độ.

Mưa lũ ở Lai Châu.

Theo Báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Lai Châu và Lào Cai, Điện Biên tình hình thiệt hại do mưa lũ, dông sét (tính đến 18h00 ngày 25/6/2019) đã làm: 5 người chết và mất tích (Lai Châu 4 người do lũ cuốn, Điện Biên 1 người do sét đánh); 7 nhà cuốn trôi, 27 nhà di dời khẩn cấp, 24 nhà bị ngập; thiệt hại 66 ha lúa và hoa màu, 500 con gia súc, gia cầm, 3,2ha ao cá.

Về giao thông: 1 cầu treo đứt cáp huyện Sa Pa Lào Cai; 2 cầu bê tông bị cuốn trôi Lai Châu, một số tuyến đường bị sạt lở, hư hỏng; 4 công trình thủy lợi bị cuốn trôi, vùi lấp; 5 máy xúc, 2 ô tô tải bị cuốn trôi tại Lai Châu. Tổng thiệt hại ước tính hơn 26,3 tỷ đồng.

Trước thiệt hại của bà con, hôm nay, huyện Mường Tè tiếp tục huy động hơn 100 người gồm công an, bộ đội, dân quân, biên phòng tổ chức tìm kiếm 2 công nhân hiện còn mất tích và hỗ trợ bà con di chuyển tài sản đến nơi an toàn. Đối với những hộ dân đang cô lập vì cầu sập, trục đường vào bản đang bị cắt thành 3 đoạn, giải pháp được đưa ra lúc này là phải nhanh chóng tiếp cận để vận chuyển lương thực, thực phẩm cho bà con.

Để chủ động ứng phó với diễn biến mưa lũ bất thường, cực đoan có thể xảy ra trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và Ủy ban Quốc gia ƯPSC,TT và TKCN đã có công điện số 04/CĐ-TW hồi 13h ngày 24/6/2019 chỉ đạo các tỉnh miền núi phía Bắc và các Bộ, ngành triển khai các biện pháp ứng phó với lũ, lũ quét, sạt lở đất và các tình huống bất thường.

Theo nhận định của Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, trong những ngày tới hiện tượng thời tiết nắng nóng vào ban ngày và mưa kèm dông, lốc, sét vào ban đêm có thể diễn ra tại các khu vực trên cả nước. Để chủ động ứng phó có hiệu quả, các tỉnh, thành phố cần đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân các biện pháp phòng ngừa và kỹ năng ứng phó với dông lốc, sét, mưa đá để giảm thiểu thiệt hại./.