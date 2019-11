Chiến sĩ CSGT lao vào lửa cứu người khỏi vụ cháy xe ô tô Mercedes

Sáng 20/11, tại gầm cầu vượt Lê Văn Lương thuộc phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe Mercedes GLC 250 và 2 xe máy, 1 xe đạp điện khiến 1 người phụ nữ tử vong tại chỗ. Sau vụ tai nạn, chiếc xe ô tô nhãn hiệu Mercedes bốc cháy dữ dội và thời điểm chiếc xe bốc cháy có 1 nam tài xế Grab bị kẹt tại hiện trường vụ tai nạn.

Sau tai nạn các phương tiện bốc cháy ngùn ngụt.

Rất may, lúc này Trung tá CSGT đang công tác tại Đội CSGT số 3 Công an TP Hà Nội đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và giải cứu được người này an toàn.

Trao đổi với phóng viên VOV.VN, Trung tá Vũ Xuân Hà Thái kể, vào khoảng 7h15 phút ngày 20/11, trong quá trình làm nhiệm vụ, khi đến khu vực chân cầu vượt Lê Văn Lương, Trung tá Thái phát hiện vụ tai nạn giữa 2 xe máy, 1 xe đạp điện với ô tô nhãn hiệu Mercedes.



Trung tá Vũ Xuân Hà Thái, cán bộ Đội CSGT số 3 Công an TP Hà Nội.

Ngay lập tức Trung tá Thái tiếp cận hiện trường vụ tai nạn và phát hiện 1 nam tài xế Grab mắc kẹt ở đầu xe ô tô và xe máy. Lúc này, chân của tài xế Grab đang bốc cháy và người này kêu cứu thảm thiết.



"Thấy vậy, tôi đã hô hoán người dân rồi lao vào kéo tài xế Grab khỏi nơi nguy hiểm. Thời điểm kéo được tài xế Grab ra ngoài, chân phải của tài xế này vẫn đang bốc cháy. Khi đã đưa tài xế đến nơi an toàn, tôi đã hô hoán người dân lấy bình cứu hỏa để dập tắt đám cháy...", Trung tá Thái kể.



Theo Trung tá Thái, thời điểm lao vào giải cứu nam tài xế Grab, ngọn lửa đã bốc cháy rất dữ dội và kèm theo nhiều tiếng nổ.



"Thời điểm đó tôi không nghĩ gì khác ngoài việc cứu người và nêu cao trách nhiệm của người chiến sĩ Công an nhân dân. Mặc dù vị trí tai nạn thuộc thuộc Đội CSGT số 7 nhưng đứng trước cảnh tượng khủng khiếp đó và nhìn thấy hình ảnh nam thanh niên chạy Grab bị kẹt trong đám cháy tôi đã liều mình lao vào đưa anh ta ra ngoài trong khi quần anh ta vẫn còn cháy do lửa", Trung tá Thái cho hay.

Xế hộp Mercedes cùng nhiều phương tiện bốc cháy trơ khung.

Theo anh Thái, do quá trình tiếp xúc với lửa lớn kèm theo khói độc nên anh Thái đã bị tức ngực, rát mặt sau đó.



Trung tá khuyên, người dân cần nâng cao ý thức chấp hành luật lệ giao thông tốt hơn nữa, từ đó sẽ hạn chế những vụ tai nạn giao thông có thể xảy ra.



Như đã đưa, vào khoảng 7h sáng ngày 20/11, tại nút giao Lê Văn Lương - Nguyễn Ngọc Vũ (thuộc địa bàn quận Cầu Giấy) hướng đi từ Lê Văn Lương vào trung tâm Hà Nội đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người tử vong và nhiều phương tiện bị cháy trơ khung.

(Clip: Hoang T Nguyen)

Cụ thể, vào thời điểm trên, một nữ tài xế lái xe ô tô Mercedes GL 250 BKS 30G-007.85 đâm liên hoàn vào hàng loạt xe máy và xe đạp khiến 3 xe bị cuốn vào gầm bốc cháy trơ khung cùng xe ô tô Mercedes, 1 phụ nữ khoảng 25 tuổi tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, người điều khiển cũng đã đến cơ quan công an trình diện. Qua đó, danh tính người này được xác định là bà Vũ Thị Hồng Thái (SN 1971, ở phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội).

Hiện vụ tai nạn đang được Công an quận Cầu Giấy cùng các đơn vị chức năng điều tra, làm rõ./.