Chính thức cấm xe máy tay ga lên bán đảo Sơn Trà

Ngày 15/10, UBND TP Đà Nẵng ra thông báo kết luận của lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng về phương án quản lý, bảo đảm an toàn cho du khách khi dã ngoại, tham quan tại bán đảo Sơn Trà.

Thông báo nêu rõ, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và du khách khi tham quan, dã ngoại tại khu vực bán đảo Sơn Trà trong thời gian tới, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các ngành, đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện phương án trước mắt và phương án bố trí xe trung chuyển. Trong đó cấm xe máy tay ga lên nhiều địa điểm tham quan trên bán đảo Sơn Trà.

Đường lên bán đảo Sơn Trà nhiều dốc và cua gấp nguy hiểm.

Về phương án trước mắt, đối với đoạn từ nút giao đường Hoàng Sa đi đến điểm tham quan Cây đa nghìn năm: Cho phép các phương tiện di chuyển, trừ xe gắn máy sử dụng hộp số tự động (xe tay ga); Bố trí trạm gác để kiểm soát, hướng dẫn phương tiện trên các tuyến nhánh vừa nêu. Đối với tuyến đường từ nút giao đường Yết Kiêu đi Đỉnh Bàn Cờ - Bãi Bắc: Đoạn từ Trạm phát sóng Đài PTTH Đà Nẵng đến Đỉnh Bàn Cờ: Cho phép tất cả các phương tiện giao thông tham gia giao thông trên tuyến đường, trừ xe máy tay ga.



Đoạn đường tiếp theo từ Đỉnh Bàn Cờ đi Bãi Bắc: Nghiên cứu chỉ cho phép phương tiện di chuyển 1 chiều do khu vực này hiện trạng hạ tầng không đảm bảo tổ chức giao thông 2 chiều. Bố trí 1 trạm gác tại khu vực gần Trạm phát sóng Đài PTTH Đà Nẵng để kiểm soát, hướng dẫn phương tiện trên tuyến đường này. Đối với tuyến đường từ nút giao đường Yết Kiêu đi Suối Ôm: Cho phép các phương tiện di chuyển trừ xe tay ga tham gia giao thông từ nút giao đường Yết Kiêu đi Suối Ôm và ngược lại. Bố trí 1 trạm gác để kiểm soát, hướng dẫn phương tiện trên tuyến đường nêu trên, nghiên cứu kết hợp với trạm kiểm soát quân sự hiện trạng.



Đối với các tuyến đường còn lại, các tuyến nhánh giao với các tuyến đường nêu trên: Do hiện trạng hạ tầng không đảm bảo an toàn giao thông nên không cho phép các phương tiện di chuyển trên các tuyến đường này (trừ phương tiện phục vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ rừng...). UBND TP Đà Nẵng giao Sở GTVT chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan lắp đặt biển báo cấm, hướng dẫn phương tiện xe tay ga trên các đoạn tuyến đường nêu trên; hoàn thành trước ngày 20/10/2019.

Mặc dù đã cắm bảng cảnh báo nhưng vẫn xảy ra nhiều vụ tai nạn xe máy.

UBND TP Đà Nẵng cũng giao Bộ Chỉ huy Quân sự TP, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP hỗ trợ bố trí lực lượng tại các trạm gác nhằm kiểm soát người và phương tiện theo chủ trương nêu trên, nhất là vào ban đêm. UBND TP Đà Nẵng giao Sở Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an TP, Sở GTVT, Sở NN-PTNT và các đơn vị liên quan triển khai phương án tổ chức xe trung chuyển để vận chuyển khách du lịch tham quan, dã ngoại trên bán đảo Sơn Trà, hoàn thành trước ngày 25/10/2019.



Về phát triển du lịch tại bán đảo Sơn Trà, UBND TP Đà Nẵng giao Sở Du lịch chỉ đạo BQL Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch xây dựng phương án khai thác du lịch tại bán đảo Sơn Trà trong năm 2020; tập trung tham mưu hoàn thiện các tuyến, điểm dừng chân đã có sẵn, đề xuất các tuyến, điểm dừng chân mới, xây dựng các chương trình tham quan du lịch đặc trưng tại bán đảo Sơn Trà./.