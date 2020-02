Chủ lò mổ mở xưởng sản xuất khẩu trang giả giữa “cơn bão” Covid-19

Thông tin ban đầu cho biết, vào ngày 25/2, Đội 2 – Phòng Cảnh sát môi trường, Công an Nghệ An và Đội cơ động – Chi cục QLTT phối hợp với công an địa phương tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất khẩu trang y tế của Bùi Văn Đại (tại phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa, Nghệ An).

Máy móc được lắp đặt phục vụ quá trình sản xuất khẩu trang giả.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hơn 30.000 chiếc khẩu trang loại giống khẩu trang y tế 4 lớp đã được hoàn thành nhưng không có lớp kháng khuẩn, chuẩn bị tung ra thị trường.



Tại đây, chủ xưởng sản xuất là Bùi Văn Đại không xuất trình được chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của toàn bộ số nguyên liệu đầu vào để sản xuất khẩu trang. Nguyên liệu đầu vào để sản xuất loại khẩu trang này được nhập từ một người đàn ông có địa chỉ ở huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa.

Lô hàng đầu tiên với hơn 30.000 chiếc khẩu trang giả đã được hoàn thành.

Được biết, cơ sở dùng để sản xuất khẩu trang của Bùi Văn Đại trước đó là lò mổ gia súc. Thấy nhu cầu về khẩu trang y tế của người dân tăng cao, Đại đã sắm sửa máy móc và thuê nhân công để sản xuất khẩu trang y tế giả từ ngày 20/2.

Lực lượng chức năng lập biên bản, tạm giữ toàn bộ số khẩu trang và máy móc.

Nếu sự việc không được phát hiện xử lý, trên 30.000 chiệc khẩu trang của đợt sản xuất đầu tiên đến với người tiêu dùng thì sẽ gây hậu qủa lớn trong công tác phòng chống dịch Covid-19 đang có diễn biến phức tạp.

Hiện, lực lượng chức năng đã lập biên bản và tạm giữ toàn bộ số khẩu trang kém chất lượng trên và 5 máy may để điều tra làm rõ./.