Chủ quán cơm phát hiện túi xách chứa hàng trăm triệu đồng

Chiều 17/12, công an xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú (Bình Phước) cho phóng viên VOV biết trên địa bàn có người dân trình báo về việc phát hiện túi xách bên trong chứa hàng trăm triệu đồng.

Số tiền phát hiện tại quán cơm.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 22 giờ ngày 16/12, trong lúc dọn dẹp quán, anh Trần Đình Hiếu (SN 1991, là chủ quán cơm Ông Già thuộc ấp 3, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú) phát hiện một túi xách gần cửa quán. Nghĩ là hành lý của khách bỏ quên nên anh Hiếu không động đến mà để nguyên nghĩ ai mất sẽ quay lại tìm. Đến sáng ngày 17/12, anh Hiếu vẫn thấy chiếc túi nằm mà không ai đến nhận. Anh cùng mọi người mở túi xách trên kiểm tra thì phát hiện bên trong chứa số lượng lớn tiền Việt Nam đồng.

Thông tin nhanh chóng được trình báo công an xã Đồng Tiến đến ghi nhận và lập biên bản. Số tiền bên trong túi được công an xã xác nhận và đếm công khai là 280 triệu đồng. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng đã phát thông báo tìm kiếm chủ nhân của chiếc túi xách bỏ quên này.

Cũng theo công an xã Đồng Tiến, đến thời điểm này đã có người liên hệ tự nhận là chủ chiếc túi và nói rằng chiếc túi xách bị quên khi ghé quán cơm anh Hiếu trên đường từ TP Hồ Chí Minh lên tỉnh Gia Lai. Hiện cơ quan chức năng đang xác minh tìm chủ nhân thực sự của số tiền trên./.