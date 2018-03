Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu làm rõ vụ PV Báo Giao thông bị hành hung

Liên quan đến vụ phóng viên Hứa Vĩnh Nhân, văn phòng miền Trung Báo Giao thông tại Đà Nẵng bị nhóm thanh niên hành hung khi đang tác nghiệp, chiều nay (12/3), ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng có văn bản yêu cầu Công an thành phố Đà Nẵng chủ trì phối hợp với UBND quận Hải Châu và các đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh xử lý vụ việc.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cũng yêu cầu cơ quan chức năng báo cáo vụ việc trước ngày 15/3 tới.

Diễn biến liên quan, Đại tá Lê Văn Tam, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, sau khi nhận được chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố, Công an thành phố đã yêu cầu Công an quận Hải Châu vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc.

Phóng viên Hứa Vĩnh Nhân (giữa) trình báo vụ việc với Công an phường Thạch Thang, quận Hải Châu.

Như VOV đã đưa tin, tối qua (11/3), ông Hứa Vĩnh Nhân, Phóng viên Báo Giao thông tại Đà Nẵng được cơ quan cử đi nắm thông tin về việc các quán bar trên đường Bạch Đằng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng lấn vỉa hè, gây ô nhiễm tiếng ồn nghiêm trọng.

Theo kế hoạch, khuya ngày 11/3, phóng viên Hứa Vĩnh Nhân đóng vai khách hàng vào quán Bar LOST AND FOUND, số 28, đường Bạch Đằng để nắm tình hình.

Khi phóng viên dùng điện thoại di động đứng ở vỉa hè đối diện quán để quay tư liệu bất ngờ từ trong quán, khoảng 4 đến 5 thanh niên chạy ra đấm vào người. Sau đó nhóm người này khống chế, đưa vào quán tiếp tục tra hỏi, yêu cầu phóng viên Hứa Vĩnh Nhân dẫn ra xe để thu giữ các đồ đạc tác nghiệp, giấy tờ tùy thân. Gần 3 tiếng đồng hồ sau, phóng viên Hứa Vĩnh Nhân mới được thả về nhưng vẫn bị giữ lại chứng minh nhân dân.

Một đối tượng khác nhét vào túi phóng viên Nhân 1 triệu đồng, anh Nhân từ chối thì bị các đối tượng hăm dọa. 8h sáng nay (12/3), anh Hứa Vĩnh Nhân đã đến trình báo sự việc tại Công an phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng và giao nộp công an số tiền 1 triệu đồng./.

