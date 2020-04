Chủ tịch MTTQ Việt Nam mong giáo dân thực hiện tốt Chỉ thị của Thủ tướng

Ngày 6/4, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã có Thư chúc mừng Lễ Phục sinh năm 2020 gửi tới các vị chức sắc, tu sỹ cùng toàn thể đồng bào Kitô hữu Việt Nam.

Nhân dịp Lễ Phục sinh năm 2020, thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tôi thân ái gửi tới quý vị trong hàng giáo phẩm, các vị chức sắc, tu sỹ cùng toàn thể đồng bào Kitô hữu Việt Nam lời chúc mừng một mùa Phục sinh an lành, đoàn kết và tràn đầy ơn phúc, ánh sáng của Chúa Kitô Phục sinh.

Tôi vui mừng nhận thấy, trong thời gian qua, các giáo phận, giáo xứ thuộc Giáo hội Công giáo và nhiều hội thánh Tin Lành ở Việt Nam đã tích cực vận động tín hữu và nhân dân tham gia hoạt động xã hội hóa y tế, giáo dục, bảo trợ xã hội, dạy nghề; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, cai nghiện ma túy, từ thiện và an sinh xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, bảo đảm an ninh và trật tự, an toàn xã hội.

Lễ Phục sinh năm nay diễn ra trong bối cảnh thế giới và Việt Nam đang nỗ lực phòng, chống đại dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19. Tôi được biết, với tinh thần trách nhiệm cao, gắn bó đồng hành cùng dân tộc, sống "tốt đời đẹp đạo", các Giáo hội và đồng bào Kitô hữu đã và đang chung sức cùng nhân dân cả nước chủ động, tích cực tham gia việc phòng, chống dịch Covid-19 bằng nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể ở các cộng đồng và cơ sở tôn giáo, góp phần hiệu quả kiểm soát, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh tại Việt Nam.

Tôi xin ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực đó của các cấp Giáo hội và đồng bào Công giáo, Tin Lành.

Trong niềm vui của mùa Lễ Phục sinh, tôi mong muốn và tin tưởng rằng, Giáo hội Công giáo và các hội thánh Tin Lành tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết cùng toàn dân hưởng ứng và tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động; trước mắt là hưởng ứng Lời kêu gọi "Toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch Covid-19" của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bằng những hành động thiết thực; phối hợp cùng các cơ quan, ban ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ra sức thi đua hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2020.

Chúc toàn thể đồng bào Kitô hữu một mùa Phục sinh hân hoan, hạnh phúc, nhiều hồng ân của Thiên Chúa và luôn gắn bó, đồng hành trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc./.