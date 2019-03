Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ lên tiếng về vụ đánh bạc

Tại buổi họp báo chiều 28/3 do UBND thành phố Cần Thơ tổ chức, trả lời báo chí về việc một Phó công an phường Hưng Phú, quận Cái Răng bị điều chuyển công tác về huyện Vĩnh Thạnh sau khi bắt vụ đánh bạc xảy ra trên địa bàn, Chủ tịch thành phố Võ Thành Thống cho biết, đã chỉ đạo cơ quan công an nhanh chóng điều tra làm rõ các vấn đề và có trả lời chính thức.

Chủ tịch thành phố Võ Thành Thống phát biểu tại buổi họp.

Theo Chủ tịch UBND Thành phố Cần Thơ Võ Thành Thống, sau khi báo chí phản ánh, ông đã trực tiếp tìm hiểu vụ việc. Bởi có hai vấn đề trong vụ việc này là việc lập biên bản vi phạm. Khi bắt thì hai sòng bạc nhưng sau đó về Phường thì viết biên bản chỉ còn 1 sòng bạc. Chính vì vậy, theo ông Thống, về nội dung, quy mô sẽ khác đi. Sự khác biệt là nếu 1 sòng bạc thì xử lý hành chính, 2 sòng thì xử lý hình sự.

Ông Võ Thành Thống nêu rõ, chuyện này khi nghe qua thì việc xử lý tưởng chừng rất đơn giản nhưng nó khá phức tạp.

Thông tin từ lãnh đạo UBND thành phố Cần Thơ cho biết, hiện Công an Cần Thơ đang thanh tra, xác minh làm rõ vụ việc. Thông tin mà ông Thống cung cấp thêm là việc chuyển công tác của vị phó công an phường có lý do khác, chưa thể thông tin được vì có liên quan đến 1 vụ án khác đang được điều tra. Tuy nhiên, lý do điều chuyển công tác đối với cá nhân này là thuyết phục.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Tại buổi họp báo này, ông Võ Thành Thống đã nhắc lại chỉ đạo đề nghị Công an thành phố Cần Thơ nhanh chóng làm cho đến nơi đến chốn vụ việc rồi sau đó công bố một lần để người dân không còn nghi ngờ, tạo dư luận không tốt trong vụ việc này.

Ông Thống nhấn mạnh, phải làm cho đầy đủ, không sơ suất, làm đàng hoàng. Ai có liên quan cũng phải chịu trách nhiệm. Trách nhiệm công bố vụ việc này thuộc về Công an Thành phố Cần Thơ./.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

56 trong tổng số hơn 100 đối tượng đánh bạc ở Đồng Nai bị khống chế VOV.VN -Thấy lực lượng chức năng, hơn 100 con bạc đang sát phạt tại đây bỏ chạy tán loạn tìm đường thoát thân, công an thu giữ tại chỗ gần 500 triệu đồng.

Thanh Tùng/VOV-ĐBSCL

PC_Article_AfterShare_1