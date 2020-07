Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu yêu cầu sẵn sàng ứng phó với mưa lũ

Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Trần Tiến Dũng vừa ký ban hành công điện gửi Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp; các sở, ban, ngành liên quan và các công ty thủy điện: Sơn La, Huội Quảng - Bản Chát yêu cầu chủ động ứng phó với tình hình mưa lũ, sạt lở đất trên địa bàn.

Nhiều tuyến đường, khu dân cư bị ngập úng.

Công điện nêu rõ, trong thời gian qua Lai Châu đã có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa đo được lớn nhất trong 24 giờ qua là khu vực Bình Lư 126mm, Khun Há 79mm (Tam Đường); thị trấn Tân Uyên 116mm, Nậm Sỏ 61mm (Tân Uyên); Mường Mô 70,8mm (Nậm Nhùn)... Dự báo trong thời gian tới, tỉnh Lai Châu tiếp tục có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 10 - 40mm và có nơi trên 80mm/24 giờ.



Để chủ động ứng phó với diễn biến mưa lũ, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu yêu cầu, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp; Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh, Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh; Ban QLDA nhà máy thủy điện Sơn La, Công ty thủy điện Huội Quảng - Bản Chát theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ; cảnh báo kịp thời, đầy đủ đến người dân để ứng phó chính xác, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.



Các lực lượng khẩn trương rà soát, chủ động huy động lực lượng tổ chức di dời khẩn cấp các hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, vùng có nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét, chân các ta luy đồi có nguy cơ sạt lở đất. Chỉ đạo kiểm tra, rà soát, khắc phục nhanh các sự cố sạt lở, đảm bảo giao thông thông suốt trên các tuyến đường, đặc biệt là các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ.

Tình trạng sạt lở xảy ra trên nhiều tuyến giao thông, các phương tiện qua lại cần cảnh giác, đề phòng tai nạn.



Các công ty thủy điện, chính quyền địa phương và cơ quan liên quan tổ chức giám sát, vận hành các hồ chứa, đồng thời chủ động xử lý mọi tình huống trong quá trình vận hành. Chủ các hồ đập chịu trách nhiệm cung cấp thông tin liên quan đến vận hành hồ chứa về Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh để chỉ đạo phối hợp vận hành các hồ chứa, có phương án xử lý đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du.



Thường xuyên cảnh báo và tổ chức cảnh báo người qua lại các khu vực ngầm, tràn, đường bị ngập. UBND các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn có biện pháp cụ thể, đảm bảo an toàn cho nhân dân; tuyên truyền, nhắc nhở, không để nhân dân vớt củi, bắt cá, lội qua suối... khi đang có mưa lũ.



Các sở, ban, ngành tỉnh; các lực lượng công an, quân đội trên địa bàn phối hợp với UBND các huyện, thành phố chủ động phương án phòng, chống mưa lũ, sạt lở đất; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để tổ chức ứng cứu khi có yêu cầu./.