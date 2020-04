Chữa cháy kịp thời căn nhà phát hỏa do chập điện

Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa bốc lên từ tầng 2 của ngôi nhà, sau đó lan nhanh và bùng phát dữ dội. Khi phát hiện ngọn lửa, người dân xung quanh và lực lượng tại chỗ phường Thuận Thành, thành phố Huế hỗ trợ di chuyển người trong nhà ra ngoài, dập lửa và không để cháy lan.

Hiện trường vụ cháy nhà do chập điện.

Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Thừa Thiên Huế điều động 4 xe cứu hỏa và hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến dập lửa. Khoảng 11 giờ trưa, ngọn lửa được khống chế hoàn toàn. Vụ cháy làm toàn bộ vật dụng trong ngôi nhà 2 tầng bị thiêu rụi, rất may cả nhà 7 người trong gia đình đều an toàn. Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định là do chập điện.

Ông Hoàng Đăng Phương, chủ nhà, cho biết ngọn lửa bùng lên nhanh sau khi gia đình ông nghe thấy có tiếng chập điện: "Tôi chỉ kịp đẩy con cháu và chạy ra khỏi nhà. Nhờ lực lượng công an phường, phòng cháy chữa cháy về và bạn bè, xóm làng... xúm vào cùng tạt nước bê đồ giúp gia đình tôi"./.