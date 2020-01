Chưa có khuyến cáo cho học sinh nghỉ học vì virus corona

Tại cuộc Họp báo thông tin về phòng chống dịch nCoV do Bộ Y tế tổ chức chiều 31/1, Phó GS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), Cố vấn Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng tại Việt Nam cho biết, với diễn biến tình hình dịch bệnh do virus corona mới (nCoV), hiện chưa có quyết định nào về việc cho học sinh nghỉ học.

Nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) Trần Đắc Phu trả lời phỏng vấn báo chí.

Theo ông Trần Đắc Phu, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã từng công bố tình trạng khẩn cấp về dịch bệnh trên toàn cầu, như dịch Ebola. Tuyên bố của WHO mang tính chất kêu gọi các quốc gia chung tay đưa ra các giải pháp và tạo các nguồn lực hợp tác để đáp ứng tình hình dịch bệnh.



Theo khuyến cáo của WHO, Việt Nam đã có những hành động mạnh mẽ để đối phó dịch bệnh do virus nCoV, như chia sẻ thông tin, thành lập ban chỉ đạo hay chính quyền các cấp tham gia ứng phó dịch và chuẩn bị trang thiết bị vật chất… Việt Nam thậm chí làm rất tốt trước khi WHO công bố tình trạng khẩn cấp.



Ông Trần Đắc Phu nhấn mạnh, hiện nay, đối với trường học, chưa có quyết định nào về việc cho học sinh nghỉ học: “Hiện chưa có trường hợp nào lây lan trong cộng đồng. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng khuyến cáo các học sinh khi có triệu chứng bệnh thì phải đi khám và nếu xác định nhiễm virus corona mới, chúng tôi sẽ có những biện pháp đáp ứng ngay, cách ly học sinh nhiễm bệnh, theo dõi những học sinh tiếp xúc và quyết định quy mô cho học sinh nghỉ học theo mức độ cả lớp hay nghỉ học toàn trường”.

Theo nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, điều Việt Nam cần làm lúc này là phải đáp ứng hợp lý theo diễn biến tình hình dịch bệnh để đảm bảo tốt nhất sức khỏe, kinh tế và an ninh xã hội cho người dân.

Diễn biến dịch bệnh đến đâu, căn cứ vào mức độ lây lan Bộ Y tế sẽ tư vấn khuyến cáo để Chính phủ đưa ra quyết định./.