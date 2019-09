Chưa tìm được nguyên nhân gây ngộ độc gần 100 trẻ mầm non ở Phú Thọ

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Tân Sơn, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Cẩm Khê (Phú Thọ) cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin về việc gần 100 trẻ mầm non ở xã Thụy Liễu phải nhập viện vì nghi bị ngộ độc, lãnh đạo Phòng đã phối hợp với các ngành chức năng đến thăm hỏi động viên các cháu và gia đình.

Học sinh Trường Mầm non Thụy Liễu phải nhập viện vì nghi bị ngộ độc (Ảnh: Pháp Luật Plus)

Ông Sơn cũng cho biết, ngày 14/9 là thứ 7 (ngày nghỉ), Trường Mầm non Thụy Liễu nghỉ theo quy định. Trước đó, ngày 13/9 là Tết Trung thu nhiều cháu có mặt ở trường, tuy nhiên một số cháu nghỉ học ở nhà và nhà trường không tổ chức Trung thu tối thứ 6. Trưa thứ 6 các cháu ăn ở trường bình thường, tối về các cháu phá cỗ Trung thu tại khu dân cư, gia đình…



“Về nguyên nhân dẫn đến sự việc, cơ quan chức năng cho rằng đó là dấu hiệu của ngộ độc thực phẩm. Tuy nhiên, ngộ độc thực phẩm từ nguồn nào, ăn tại gia đình, liên hoan trong khu dân cư hay tại trường thì các cơ quan chức năng đang lấy mẫu bệnh phẩm, mẫu thức ăn đi xét nghiệm. Khi nào có kết quả, cơ quan chức năng sẽ thông tin chính thức với cơ quan báo chí...”, ông Sơn nói.

Trước đó, khoảng 22h ngày 13/9, Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê tiếp nhận một trẻ ở trường mầm non xã Thụy Liễu có biểu hiện nôn, sốt, đau bụng. Đến ngày 14/9, 30 em khác cũng thuộc trường mầm non này đến Trung tâm khám và điều trị. Sau hơn 3 ngày điều trị, số bệnh nhân vào điều trị là 89 người, bao gồm 88 trẻ và 1 giáo viên.

Trước sự việc nghiêm trọng trên, Sở Y tế Phú Thọ đã chỉ đạo khẩn trương thực hiện cấp cứu, chăm sóc điều trị các bệnh nhi đang nằm điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê. UBND huyện Cẩm Khê cũng chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kiểm tra, rà soát các điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm của bếp ăn tập thể Trường mầm non Thụy Liễu và đơn vị cung cấp thực phẩm bán trú cho nhà trường, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, động viên các gia đình yên tâm, phối hợp tốt với cơ sở y tế trong việc điều trị cho trẻ./.