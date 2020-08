Chùm ảnh: Dỡ bỏ phong tỏa, Bệnh viện C Đà Nẵng mở cửa đón bệnh nhân trở lại

Đúng 0 giờ ngày 8/8, Bệnh viện C Đà Nẵng (Bộ Y tế) dỡ bỏ lệnh phong tỏa trong niềm vui của hàng trăm bác sỹ, nhân viên y tế và bệnh nhân. Sau 14 ngày bị phong tỏa kể từ 0 giờ ngày 24/7, đến nay, Bệnh viện C Đà Nẵng chính thức được mở cửa đón bệnh nhân vào thăm khám và điều trị. Trong ảnh: Toàn cảnh Bệnh viện C (Bộ Y tế) rạng sáng nay.